Albero caduto | i passanti gridano al miracolo per tragedia sfiorata

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Roma: nessun ferito nel crollo dell’alto 20 metri Roma – Sono quasi tutti uguali i commenti di chi passa per via Volturno: “E’ unquello che è successo qui”, “Poteva finire in”. Nessun ferito, per fortuna, nel crollo del cedro del Libano alto circa 20 metri in piazza delle Finanze, davanti al Ministero. Appare chiaro che le conseguenze potevano essere ben peggiori. Il grossocrollato all’interno del parco che si trova all’angolo con via Cernaia ha travolto e distrutto nella caduta: un secchio della spazzatura. Un grosso vaso e due panchine. Uno dei rami più alti ha trascinato i cavi della corrente dell’illuminazione pubblica e di conseguenza uno dei pali collegato è stato piegato. Ora si trova in bilico su via Volturno. A terra frammenti di vetro delle lampade in alluminio che nel crollo sono ...