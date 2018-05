Albero cade nel parco giochi davanti ministero Economia | non ci sono feriti Le immagini

Roma - un Albero di venti metri cade vicino alla stazione Termini : Un grosso pino è caduto stamattina in via Volturno, schiantandosi nei giardini di piazza delle Finanze, vicino alla stazione Termini a Roma. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco,...

Roma : Cade un Albero di 20 metri in parco pubblico : Roma- Un albero alto circa 20 metri e’ crollato in un giardino pubblico che al momento del crollo era aperto. E’ accaduto all’angolo tra via Volturno e Piazza delle Finanze. Il grosso albero Cadendo ha trascinato con se’ i cavi dell’illuminazione pubblica e piegato un palo di Acea. Via Volturno e’ stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Nessuno e’ rimasto ferito. E’ probabile che nelle ...

Sky Academy - arriva la «2nd Chance» per Albero di Natale Sky di Piazza Duomo : L'albero di Natale SKY di Piazza Duomo a Milano è pronto a diventare un’opera destinata a un’altra Piazza della città. Entra infatti nella sua fase conclusiva l’iniziativa “Dall’albero al Design”, promossa da Sky Academy e Politecnico di Milano – Scuola e Dipartimento di Design, per il riutilizzo del legno dell’albero di Natale S...

Cade Albero su auto a Roma - ferita donna : ANSA, - Roma, 09 APR - Un albero è finito su un'auto stamattina sulla via del Mare a Roma, ferendo lievemente una donna che era a bordo. E' accaduto nei pressi del tunnel di Acilia. La donna è stata ...

Maltempo a Roma. Albero cade su auto - ferita la donna a bordo : L'incidente sulla via del Mare, all'altezza di Acilia. La donna è stata ricoverata in codice verde. Allagamenti in molte zone della Capitale

Città di Castello. Cade da un Albero - grave 60enne. : UMWEBI, Città di Castello. Sono gravi le condizioni di un uomo di 60 anni rimasto infortunato a seguito di una caduta mentre procedeva alla potatura di un albero.Il fatto , come riferisce una nota ...

Cade Albero - grave donna vicino Roma : ANSA, - Roma, 23 MAR - Un albero alto circa 20 metri è caduto a Guidonia, vicino Roma, ferendo una donna. E' accaduto in via Roma, nei pressi dell'aeroporto. Sul posto i carabinieri di Guidonia e il ...

Guidonia - cade Albero : ferita una 41enne : 19.52 Due grossi pini alti circa 20 metri sono caduti a causa del forte vento a Guidonia Montecelio (Roma). A seguito della caduta, uno dei due alberi ha colpito una donna, una badante italiana di 41 anni, che in quel momento transitava insieme a un 20enne disabile, fortunatamente rimasto illeso. La donna è stata trasportata dal 118al policlinico Umberto I di Roma dove è ricoverata in codice rosso. Sul posto i Vigili del Fuoco e i Carabinieri ...

Vento forte a Roma : cade Albero a Guidonia - ferita grave una donna : Un albero alto circa 20 metri, a causa del forte Vento, è crollato a Guidonia, in provincia di Roma: una donna è rimasta gravemente ferita. La 41enne è stata trasportata in elisoccorso dal 118 in gravi condizioni all’ospedale San Camillo: la donna è arrivata al nosocomio intubata, con trauma cranico, toracico e agli arti inferiori. Sul posto i carabinieri di Guidonia. L'articolo Vento forte a Roma: cade albero a Guidonia, ferita grave una ...

Cade un Albero - grave una donna : Una donna è stata ferita dalla caduta di un albero, alto circa 20 metri per il forte vento. E' successo nella pineta di via Roma a Guidonia. Sul posto i carabinieri. La 41enne, una badante italiana, è ...

Albero cade a Guidonia per il forte vento. Ferita una donna : Roma – Albero di 20 metri cade a causa del forte vento. Un ferito grave Roma – Il forte vento ha causato la caduta di... L'articolo Albero cade a Guidonia per il forte vento. Ferita una donna proviene da Roma Daily News.

Roma - Albero cade su auto ai Parioli : Un albero è caduto su due auto a Roma. Le vetture, che sono state danneggiate, erano posteggiate in via Ettore Petrolini nel quartiere Parioli vicino al numero civico 32. Sul posto sono intervenuti i ...

Maltempo - Firenze : Albero cade per il vento e danneggia 2 auto : A causa del forte vento un albero è caduto la notte scorsa, a Firenze, nel giardino di un’abitazione privata di via Orazio Vecchi, invadendo in parte la sede stradale e colpendo e danneggiando due auto in sosta. Non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia municipale. L'articolo Maltempo, Firenze: albero cade per il vento e danneggia 2 auto sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Firenze : Albero cade su un’auto in transito - conducente sotto shock : Un grosso albero è caduto sul viale Galilei a Firenze e ha colpito un pick up in transito. Il conducente, un uomo di 49 anni, è rimasto in stato di shock per l’accaduto ed è stato trasportato in via precauzionale in codice giallo all’ospedale di Careggi. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e i tecnici del Comune. L'articolo Maltempo Firenze: albero cade su un’auto in transito, conducente sotto shock sembra ...