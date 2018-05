Albano a DM | «The Voice esperienza che lascerà il segno Il gossip su me e Romina? Ne ho

The Voice 2018 : i momenti da (non) dimenticare della semifinale. Albano si innervosisce - Renga fa il «paraculo» con Cristina : The Voice, Albano La settima puntata di The Voice of Italy 2018 è stata decisiva. In essa, infatti, i giudici Albano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno selezionato i quattro talenti – uno per ogni team – che accederanno alla finale della settimana prossima: si tratta di Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini e Asia Sagripanti. Tra emozioni, colpi di scena, tensioni e battute ironiche, ecco i momenti da (non) ...

The Voice 2018 : i momenti da (non) dimenticare della semifinale. Albano si innervosisce - Renga fa il «paracul*» con Cristina : The Voice, Albano La settima puntata di The Voice of Italy 2018 è stata decisiva. In essa, infatti, i giudici Albano, J-Ax, Francesco Renga e Cristina Scabbia hanno selezionato i quattro talenti – uno per ogni team – che accederanno alla finale della settimana prossima: si tratta di Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini e Asia Sagripanti. Tra emozioni, colpi di scena, tensioni e battute ironiche, ecco i momenti da (non) ...

The Voice of Italy 2018 : i 4 finalisti scelti da Albano - J-Ax - Renga e Scabbia : Chi sono i 4 finalisti di The Voice of Italy 2018: foto scelti ufficialmente i quattro finalisti di The Voice of Italy 2018. Si tratta di Maryam Tancredi, Andrea Butturini, Beatrice Pezzini ed Asia Sagripanti. La decisione dei quattro giudici, Albano Carrisi, Cristina Scabbia, J-Ax e Francesco Renga, è stata mostrata nel corso della semifinale […] L'articolo The Voice of Italy 2018: i 4 finalisti scelti da Albano, J-Ax, Renga e Scabbia ...

The Voice - Albano : «La mia donna ideale? Pensa a Romina» – Video : Albano Parole potenti come uno dei suoi acuti. A pronunciarle è stato Albano nel corso della quarta puntata di The Voice of Italy 2018. Durante il talent show di Rai2, il rapper e giudice J-Ax ha chiesto al cantante pugliese quale fosse la sua donna ideale. E questi – attenzione – ha fatto il nome di Romina Power. Comunque il primo amore non si scorda mai ❤️#AlbanoeRomina #TVOI @JAXOFFICIAL pic.twitter.com/v8gdr2pMou — ...

AL BANO CARRISI/ In arrivo le ultime blind audition : Il #TeamAlbano quasi al completo (The voice of Italy) : Dopo gli accesi battibecchi sulla sua vita privata in diretta tv, Al BANO questa sera torna sulla sua poltrona di The voice of Italy per l'ultima blind audition della stagione.(Pubblicato il Thu, 12 Apr 2018 10:28:00 GMT)

Albano a The Voice : il cantante ha davvero inventato il nome Ylenia? La verità : The Voice, Albano e Romina hanno inventato il nome Ylenia per la figlia scomparsa? Un curioso aneddoto ha monopolizzato l’attenzione durante la prima puntata della nuova edizione di The Voice. Albano Carrisi ha fatto sapere ad una concorrente di nome Ylenia di aver inventato lui quel nome insieme all’ex moglie Romina Power. Un nome che […] L'articolo Albano a The Voice: il cantante ha davvero inventato il nome Ylenia? La ...