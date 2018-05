Al via le riprese del video del duetto di Tiromancino e Alessandra Amoroso con alcuni

Le riprese di American Horror Story 8 al via a giugno - e la messa in onda? : Il pubblico ha ancora negli occhi i protagonisti e le storie di Cult ma presto prenderanno il via le riprese di American Horror Story 8 e tutto potrebbe cambiare. Al momento non ci sono ancora molti dettagli sulla nuova stagione della serie cult creata da Ryan Murphy ma il pubblico teme che tutto potrebbe peggiorare. Le ultime stagioni non hanno molto convinto i fan della serie e il fatto che adesso il genio di Murphy sia al servizio di ...

Il nome della rosa - dal romanzo si Umberto Eco/ via alle riprese per la serie tv Rai dal budget di 26 milioni : Il nome della rosa, partono le riprese per la serie Rai da 26 milioni sul romanzo di Umberto Eco dopo il grandissimo successo di quello che ha visto protagonista Sean Connery. (Pubblicato il Tue, 01 May 2018 12:26:00 GMT)

Al via le riprese dei nuovi episodi di Montalbano - l’annuncio di Luca Zingaretti sul set in Friuli (foto) : Le riprese dei nuovi episodi di Montalbano sono ufficialmente iniziate. Il commissario più amato della televisione è approdato in Friuli-Venezia Giulia, regione del Nord Italia dove verranno girate le prime scene. A darne la conferma è Luca Zingaretti, che sul suo profilo Instagram ha condiviso una foto (con quello che appare un nuovo look?), annunciando di essere sul set pronto per il primo ciak. I nuovi episodi di Montalbano arriveranno ...

Giulia Michelini sul set di Rosy Abate 2 : riprese al via dopo Amici 17? : Giulia Michelini pronta a tornare sul set di Rosy Abate 2? Sembra proprio che il momento che tutti attendevano finalmente è arrivato e l'attrice presto sarà pronta a indossare i panni della mafiosa che abbiamo conosciuto in Squadra Antimafia e che adesso si prepara ad affrontare una nuova avventura. Per l'inizio della produzione di Rosy Abate 2 dovremo ancora attendere visto che Giulia Michelini adesso è impegnata con Amici 17 e quindi le ...

Stranger Thinghs 3 al via le riprese della serie fenomeno di Netflix : Stranger Things 3 ci sarà. Sono ufficialmente partite le riprese della terza stagione della serie fenomeno di Netflix creata dai fratelli Matt e Ross Duffer Il fenomeno Stranger Things è inarrestabile. La serie cult, ideata dai fratelli Matt e Ross Duffer, ha in serbo tantissime sorprese e novità per i milioni di telespettatori che si sono affezionati alle storie di Mike, Unidici e Will. Ecco in anteprima qualche piccolo anticipazione sulla ...

Universal : al via le riprese per un nuovo film di Doom : Doom è un franchise che non necessita sicuramente di presentazioni, il titolo ha dato il via ad un vero e proprio genere e la sua iterazione più recente, quella del 2016, è stata acclamata dalla critica e dal pubblico ci ricorda Screenrant.L'ultimo adattamento cinematografico del videogioco risale al 2005, Dwayne Johnson e Karl Urban. Il film si è concentrato sulle creazioni marziane da parte degli scienziati, ed è stato sostanzialmente ...

Rosy Abate 2 - al via le riprese della serie con Giulia Michelini : Cominciano a giugno le riprese della seconda stagione di Rosy Abate – La serie 2, la fiction campione di ascolti di Canale 5 con Giulia Michelini La regina di Palermo sta per tornare. Dopo il grandissimo successo di critica e pubblico della prima stagione di Rosy Abate – La serie, è tutto pronto per il primo ciak dei nuovissimi episodi. L’attesa è davvero spasmodica per la serie spin-off di Squadra Antimafia. Rosy Abate – ...

Al via le riprese di Stranger Things 3 - Millie Bobby Brown è tornata sul set per i nuovi episodi - foto - : Sono finalmente partite le riprese di Stranger Things 3, la serie cult di Netflix che debutterà sulla piattaforma streaming il prossimo anno 2019. Primo ciak per i nuovi episodi del format di grande successo dei fratelli Duffer, che negli ultimi mesi hanno affrontato non pochi problemi: le accuse di comportamenti ...

Le riprese di Zero Zero Zero si spostano in Messico per il “viaggio della cocaina” : La cocaina è al centro della nuova serie firmata da Stefano Sollima per Sky Zero Zero Zero. Dopo l'evento Gomorra e del suo fratello minore, Suburra, ecco che all'orizzonte Sky ha una nuova serie di lanciare e le polemiche, anche in questo caso, non mancheranno. Ancora una volta la firma di tutto sarà quella di Roberto Saviano, suo è il libro dal quale la serie è tratta e sue le ricerche che hanno permesso di andare in profondità nel ...

ZeroZeroZero - via alle riprese della nuova serie Sky : Annunciata ormai più di due anni fa, è il momento di andare sul set per ZeroZeroZero, la nuova serie tratta dall'omonimo libro-inchiesta di Roberto Saviano, che vede ancora una volta lo scrittore collaborare con Sky Italia dopo il successo internazionale di Gomorra-La serie.Un viaggio nel mondo del traffico di droga Proprio come Gomorra, anche ZeroZeroZero prenderà spunto dal lavoro giornalistico fatta dallo scrittore per dare il via ad ...

Coliandro 7 - via alle riprese. L'ispettore è tornato a Bologna / FOTO : Bologna, 19 aprile 2018 " Giampaolo Morelli, alias L'ispettore Coliandro, è tornato sul set per le riprese della settima serie firmata dalla premiata ditta Manetti Bros . Martedì sera, insieme con la ...

Netflix annuncia Baby con Benedetta Porcaroli e Claudia Pandolfi : al via le riprese della serie sullo scandalo dei Parioli : Netflix conferma la produzione della nuova serie tv italiana che arriva dopo Suburra e si prepara ad aggredire il mercato con un'altra storia vera, lo scandalo delle Baby prostitute ai Parioli. Proprio all'evento romano che si è tenuto oggi, Netflix ha annunciato il via alle riprese della serie alla cui regia ci saranno Andrea De Sica e Anna Negri. Nel cast della serie ci saranno alcuni volti noti delle fiction e del cinema italiano a ...