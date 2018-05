Al Parco Archeologico di Segesta necessitano interventi straordinari di diserbatura

Parco Archeologico di Selinunte : 1000 Beats - European Drum & Percussion Academy : “È quasi tutto pronto a Selinunte . Il 27 sera inizieranno ad arrivare musicisti, Percussion isti da tutto il mondo. Si sta per aprire il sipario di 1000 Beats , il festival internazionale di musica contemporanea dedicato alle Percussion i. Un fine settimana imperdibile per gli amanti del ritmo: studenti e professori dei Conservatori, artisti di fama mondiale e anche semplici appassionati disposti a lasciarsi emozionare dal tamtam dei tamburi o ...

Il Parco Archeologico di Naxos-Taormina lancia un progetto per creare nuovi spazi : Sono al vaglio varie soluzioni per risolvere il problema relativo alla presenza dei chioschi in via Teatro Greco. Il Parco Archeologico di Naxos-Taormina lancia l’idea di creare nuovi spazi destinati alla vendita di souvenir da ricavare nel muro di sinistra dell’arteria che conduce al Teatro Antico. «Abbiamo pensato ad un progetto – spiega il direttore Vera Greco – che consente di liberare la centralissima arteria dai gazebo restituendo ...