Al Bano contro il gossip di nuovo | È una schifezza umana | che si facciano i ca**i

Loredana Lecciso smentisce Al Bano e va 'contro' Romina e Jolanda : ecco perché Video : La scorsa settimana, Al Bano Carrisi ha rilasciato delle clamorose dichiarazioni [Video] al magazine Oggi parlando della fine della sua relazione con Loredana. Quest'ultima, dopo alcuni giorni di silenzio ha deciso di raccontare la sua verita' a Chi, il periodico di Alfonso Signorini che sara' in edicola col nuovo numero da mercoledì 9 maggio. L'ex soubrette ha smentito categoricamente il suo ex compagno e non si è risparmiata a lanciare delle ...

Al Bano Carrisi ferocissimo contro la Lecciso : 'La verità è che 15 anni fa...' : In una ferocissima intervista rilasciata alla scrittrice Maria Venturi per Oggi , Al Bano Carrisi chiarisce le ragioni della sua rottura con Loredana Lecciso e rivela: 'Ora te lo posso confessare: dei ...

“Ma sapete cosa gli ha fatto Romina ad Al Bano?”. Loredana Lecciso al vetriolo contro la Power : “Chiedete a lei perché si è ammalato…” : Non sembra placarsi il triste teatrino tra Loredana Lecciso, Al Bano Carrisi e Romina Power. I tre, probabilmente disgustati dal clamore mediatico che si amplifica giorno dopo giorno (anche grazie ai salotti dei programmi di attualità trash) non riescono a uscire da quello che è un gioco delle parti in cui è praticamente impossibile uscirne. L’ultima uscita, solo in ordine di tempo è quella capitata a Pomeriggio 5 in cui si parla della ...

Loredana Lecciso sferra un’accusa pesante contro AlBano e Romina! : Loredana Lecciso con tanta umiltà e coraggio, decide di svelare finalmente ciò che prova dentro. Fino ad ora ha sempre lasciato le frasi a metà quando nelle interviste parlava di Albano e Romina. La soubrette se prima cercava di mediare la vicinanza tra il cantante e la sua ex moglie, ora dice ciò che pensa senza pensarci troppo. Domenica Live: Loredana Lecciso esterna tutta la sua rabbia nei confronti di ...

AlBano smentisce l’intervista a Di Più? Sandro Mayer ha la controprova : È vera l’intervista di Albano a Di Più? Il direttore Sandro Mayer assicura di sì a Pomeriggio 5 Continuano a far parlare le dichiarazioni che Albano ha rilasciato al settimanale Di Più. Tra le tante cose dette, il cantante ha collegato il suo infarto alle tensioni private con Loredana Lecciso. Parole piuttosto forti, che hanno scosso […] L'articolo Albano smentisce l’intervista a Di Più? Sandro Mayer ha la controprova proviene ...

Loredana Lecciso : Nuove accuse contro AlBano e Romina Power! : Loredana Lecciso, probabilmente per la prima volta in vita sua, si è aperta e come un treno in corsa e senza fermata, ha svelato una verità sconcertante che riguarda il nuovo rapporto tra Albano Carrisi e Romina Power. Tutto quello che non sapete! Loredana Lecciso ospite del salotto pomeridiano “Domenica Live” ha svelato a Barbara D’Urso tutto quello che affligge la sua vita privata in questo periodo. La bionda showgirl in ...

Domenica Live - Loredana Lecciso contro Al Bano e Romina Power : ‘Potevate aspettare qualche settimana’ : “Non sono qui per attribuire delle colpe, sarebbe troppo semplice. Sono spiazzata”. Inizia così la lunga intervista di Loredana Lecciso da Barbara D’Urso a Domenica Live. Non vuole attribuire colpe, ma comincia a parlare e a tirare fuori le motivazioni del suo allontanamento, del suo rapporto con Romina Power e della reazione alla telefonata di Al Bano a Storie Italiane con cui comunicava agli spettatori la fine del loro ...

AlBano contro Loredana Lecciso. Il violento confronto in diretta! : Il gossip tra Albano, Loredana Lecciso e Romina Power continua ad appassionare gli italiani. Il cantante, stufo di sentir parlare della sua vita privata, chiama durante la diretta di Storie Italiane, il salotto di Eleonora Daniele, e rivela una notizia sconcertante. E succede il caos! Ecco cosa è accaduto durante la diretta! Un colpo di scena inaspettato, un fuori programma che nessuno avrebbe mai potuto prevedere: lo scontro tra Albano ...

AlBano Carrisi contro Loredana Lecciso : 'È lei che se ne è andata di casa - Romina Power non c'entra' : A Storie Italiane è andata in onda, in diretta, la fine della storia d'amore tra Albano Carrisi e Loredana Lecciso . Sotto gli occhi sbarrati della conduttrice Eleonora Daniele , il cantante di ...

AlBano e Loredana Lecciso si sono lasciati : la telefonata-scontro a Storie Italiane : Perché Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati: la telefonata scontro a Storie Italiane di Eleonora Daniele È ufficiale: Albano e Loredana Lecciso non stanno più insieme. Dopo mesi di gossip e indiscrezioni, la conferma definitiva è arrivata dal cantante di Cellino San Marco a Storie Italiane. Il giudice di The Voice è intervenuto nel […] L'articolo Albano e Loredana Lecciso si sono lasciati: la telefonata-scontro a Storie Italiane ...

“Di’ la verità!”. Al Bano contro Loredana. Il modo in cui il cantante guardava Romina nell’ultima puntata di Ballando con le stelle non è passato inosservato ed ecco che - a poche ore di distanza - tra l’ex coppia più bella del reame torna in ballo la Lecciso. Lo scontro va in onda in diretta tv : Che qualcosa sarebbe successo era chiaro dopo l’ultima puntata di Ballando con le stelle quando aveva usato parole al miele per Romina. Frasi impossibili da equivocare e che avevano scatenato immediatamente i fan che, sui social, tornavano a chiedere a gran voce una reunion dimenticandosi però di Loredana Lecciso protagonista con l’ex compagno di un botta e risposta in diretta durante Storie Italiane, la trasmissione condotta da Eleonora ...