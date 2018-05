Aiea : "Iran rispetta accordo nucleare" : "L'Iran è sottoposto al sistema di verifica su nucleare più stringente al mondo",ha sottolineato Amano. La nota arriva dopo che il presidente Usa Trump ha "stracciato" l'accordo sul nucleare con l'...

Aiea : "Iran rispetta accordo nucleare" : 17.46 L'Iran rispetta "pienamente i suoi impegni sull'accordo nucleare del 2015". Così il capo dell'agenzia internazionale per l'energia atomica,Yukiya Amano. "L'Iran è sottoposto al sistema di verifica su nucleare più stringente al mondo",ha sottolineato Amano. La nota arriva dopo che il presidente Usa Trump ha "stracciato" l'accordo sul nucleare con l'Iran sottoscritto, sotto la presidenza Obama, anche da Russia,Cina,Francia,Germania. ...

Nessuno crede a Bibi. Ue e Aiea smontano le accuse di Netanyahu all'Iran : Aveva messo a punto il copione con l'amico Donald. Dei contenuti aveva informato il segretario di Stato Usa. Ma nella performance televisiva di Benjamin Netanyahu, i contenuti sono un dettaglio, neanche troppo originale. Nell'epoca della post verità, ciò che conta davvero non è la realtà ma la narrazione. E "Bibi", come The Donald, in questo sono dei maestri, imbattibili.Il primo ministro d'Israele sa toccare le corde ...

Iran - Aiea : no indizi di bombe dopo 2009 : 14.50 L'Agenzia internazionale per l'energia atomica,Aiea, ha ribadito che non aveva "alcuna indicazione credibile di attività in Iran attinenti allo sviluppo di un ordigno nucleare dopo il 2009". Il comunicato, che cita un rapporto Aiea del dicembre 2015, arriva dopo le dichiarazioni di ieri del premier israeliano Netanyahu, secondo cui Teheran mente e sta progettando di realizzare 5 bombe atomiche, potenti come quelle sganciate su Hiroshima.