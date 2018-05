Agrigento | evade dai domiciliari e scippa un’anziana | torna in carcere

meteoweb.eu

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Palermo, 9 mag. (AdnKronos) –dagli arrestiun’anziana donna.inun ventenne romeno. E’ accaduto a Canicattì, nell’agrigentino. La vittima, una donna di 78 anni, è statata mentre passeggiava in centro. In quel momento lungo la strada stavano transitando altre persone ma il giovane “incurante della situazione, si è avvicinato in modo fulmineo alla vittima strappandole con forza la borsa, dileguandosi subito a piedi”, dicono i militari. Immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Canicattì, allertati telefonicamente al ‘112″, sono intervenuti sul posto, svolgendo un accurato sopralluogo, acquisendo i filmati degli impianti di video-sorveglianza della zona, riuscendo anche, attraverso le prime descrizioni dei testimoni, a delineare un identikit del soggetto. Tra le prime ipotesi al vaglio, ...