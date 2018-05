AESVI | Adriano Bizzoco nominato Public Affairs Manager

eurogamer

(Di mercoledì 9 maggio 2018), l'associazione che rappresenta l'industria dei videogiochi in Italia, rafforza la sua struttura operativa con l'ingresso di una nuova risorsa dedicata alle relazioni istituzionali. A partire dal mese di aprile, infatti,è entrato a fare parte della Segreteria Generale dell'Associazione con il ruolo die con base a Roma.I dettagli nel comunicato ufficiale:, classe 1986, giunge indopo aver lavorato per nove anni come Marketingin Adventure Productions, società indipendente di publishing e distribuzione di videogiochi, con cui ha portato in Italia oltre 140 titoli per PC e console, lanciato un servizio di digital delivery proprietario e gestito partnership con importanti sviluppatori e publisher internazionali. Nello stesso periodo, inoltre, ha condotto una carriera all'interno di organizzazioni politiche italiane ...