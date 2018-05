Accredia : Italia leader Ue in applicazione norme appalti pubblici verdi : Roma, 9 mag. (AdnKronos) – L’Italia è il paese leader dell’Ue sulle politiche relative all’applicazione del Green Public Procurement, ossia le norme europee in materia di appalti pubblici verdi, e le sue politiche rappresentano un riferimento per molti Paesi che stanno intraprendendo un percorso per una più efficace applicazione di tali regole. E’ quanto emerge dallo studio, realizzato in collaborazione con ...