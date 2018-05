Accordo vicino tra M5S e Lega per il governo Berlusconi dà l’ok all’intesa 

Accordo vicino tra M5S e Lega per il governo. Chieste altre 24 ore. Berlusconi dà l’ok all’intesa : Basteranno 24 ore di trattative supplementari per sapere se si può formare un governo M5S-Lega, probabilmente con una «astensione benevola» da parte di Forza Italia. Matteo Salvini, ne è certo. Su cosa ne uscirà ci sono meno sicurezze: «Devo prima parlare con Di Maio e con Berlusconi: al momento non c’è una risposta definitiva da nessuno dei due» r...

MACRON-TRUMP - PIÙ VICINO Accordo SU NUCLEARE IRAN?/ Discorso al Congresso Usa : “la via è il multilateralismo” : Macron e Trump, ACCORDO sul NUCLEARE iraniano? Continua il dialogo tra Francia e Usa sull'intesa, ma Teheran avverte: "Se l'intesa verrà annullata, ci sfileremo"(Pubblicato il Wed, 25 Apr 2018 19:40:00 GMT)

Ancelotti nuovo ct della Nazionale? Blitz nella notte : l'Accordo è vicino : Carlo Ancelotti aveva ammesso qualche giorno fa - a margine della conferenza stampa a Ginevra per presentare il match di beneficenza organizzato da Uefa e Nazioni Unite - che vorrebbe "lavorare di nuovo" sul campo da calcio. E aveve spiegato che "questo non dipende da me. Ma se trovo l'opzione giusta, il progetto giusto, sarò felice di continuare".Blitz di Fabbricini e CostacurtaOra secondo Il Messaggero, l'opzione giusta sarebbe arrivata. ...

Accordo M5S-Lega più vicino. Trattativa in corso : L'Accordo con il Movimento 5 stelle, almeno stando all'ottimismo sbandierato nel primo pomeriggio da Matteo Salvini, sembrava a portata di mano. Poi Luigi Di Maio ha gelato il leader della Lega e ...

La Roma cerca un retro-sponsor : vicino l’Accordo con Hyundai : Aspettando lo sponsor principale, la Roma potrebbe aver trovato un primo marchio che sarà presente sulla diviusa giallorossa. L'articolo La Roma cerca un retro-sponsor: vicino l’accordo con Hyundai è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

MotoGP : Ducati-Dovizioso - l’Accordo è vicino. La firma è attesa a Jerez mentre Jorge Lorenzo… : Il GP d’Argentina, secondo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP, è alle porte ed Andrea Dovizioso, reduce dal successo all’esordio a Losail (Qatar), vuole confermarsi. Sul tracciato di Termas de Rio Hondo, i precedenti non sono certo da incorniciare con due uscite di scena, non per cause proprie (steso da Andrea Iannone ed Aleix Espargaro), negli ultimi due anni. Tuttavia per il “Dovi” c’è anche un accordo ...

Accordo Lega - M5S più vicino : le strane parole di Di Maio Video : Tra pochi giorni andranno eletti i presidenti di Camera e Senato e in questa fase di stallo politico è molto difficile trovare una quadra. Il candidato Di Maio e, con lui, il suo movimento si trovano in una posizione di forza in Parlamento; le ultime elezioni hanno dato al M5S ben il 32% dei voti, permettendogli così di eleggere oltre 300 parlamentari. Anche se si è classificato come primo partito, non ha superato il 40% che gli avrebbe ...

Walmart vicino a un Accordo con Flipkart : Teleborsa, - Il gigante statunitense Walmart sarebbe vicino a un accordo per una partecipazione di circa un terzo nel gruppo indiano del commercio elettronico Flipkart . Lo riportano alcune ...

