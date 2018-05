Accordo nucleare | Onu “preoccupata per il ritiro degli Stati Uniti”

Usa - Trump sospende Accordo nucleare con Iran : finanziano terrorismo : Usa, Trump sospende accordo nucleare con Iran: finanziano terrorismo Usa, Trump sospende accordo nucleare con Iran: finanziano terrorismo Continua a leggere L'articolo Usa, Trump sospende accordo nucleare con Iran: finanziano terrorismo proviene da NewsGo.

IRAN - TRUMP : "USA ROMPONO Accordo SUL NUCLEARE"/ Teheran : "Non dovevamo firmare" : Donald TRUMP e l’ACCORDO sul nucleare: annunciato il ritiro. "Il regime di Teheran finanzia il terrorismo, abbiamo le prove. Pronte nuove sanzioni". Ue e Rohani, "intesa va mantenuta"(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 00:24:00 GMT)

Iran - Accordo sul nucleare : tre anni fa l’intesa dopo 21 mesi di negoziati : Frutto di uno sforzo diplomatico durato 21 mesi, l’accordo di non proliferazione sul programma nucleare dell’Iran è stato firmato a Vienna il 14 luglio 2015 dai ministri degli Esteri di Teheran, Pechino, Parigi, Berlino, Mosca, Londra, Washington e dall’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue. Il 20 luglio 2015 il Consiglio di sicurezza dell’Onu ha adottato una risoluzione sull’accordo, con una cornice temporale decennale. Il 16 ...

Nucleare Iran - Ue : per noi Accordo resta : 20.48 L'accordo sul Nucleare Iraniano "è cruciale per la sicurezza della regione e del mondo intero". Lo dice l'Alto rappresentante per la Politica Estera Ue, Mogherini, dopo l'annuncio del ritiro da parte del presidente Usa Trump. "L'impegno dell'Unione europea" per il rispetto dell'...

Nucleare - Iran : non abbandoneremo Accordo : 20.58 L'Iran "non abbandonerà l'accordo sul Nucleare". E' la risposta del presidente Rohani all'annuncio del ritiro da parte del presidente Usa Trump. Gli Stati Uniti "non hanno mai rispettato" l'intesa, dice il presidente Iraniano, affermando che proseguirà nell' accordo con gli altri firmatari.

