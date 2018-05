Accordo nucleare | Onu ' preoccupata per il ritiro degli Stati Uniti'

: Quanto alla minaccia di sanzioni da parte degli Usa,ha affermato che non ci saranno ripercussioni sull'economia dele potrà essere preservata la stabilità del mercato interno.

: "Oggi abbiamo le prove che la promessa dell'Iran di non costruire una bomba atomica è una bugia. L'Iran ha continuato il suo programma nucleare. Oggi annuncio che gli Stati Uniti escono dall'accordo con l'...

, Onu “preoccupata per ilUniti”, Onu “preoccupata per ilUniti” Continua a leggere L'articolo, Onu “preoccupata per ilUniti” proviene da NewsGo.