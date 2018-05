Accordo di governo tra 5 stelle e Lega | Berlusconi | No veti da Forza Italia

Accordo vicino tra M5S e Lega per il governo. Chieste altre 24 ore. Berlusconi dà l’ok all’intesa : Basteranno 24 ore di trattative supplementari per sapere se si può formare un governo M5S-Lega, probabilmente con una «astensione benevola» da parte di Forza Italia. Matteo Salvini, ne è certo. Su cosa ne uscirà ci sono meno sicurezze: «Devo prima parlare con Di Maio e con Berlusconi: al momento non c’è una risposta definitiva da nessuno dei due» r...

Lega-M5S - ecco il programma Tasse - Fornero - Ue - migranti... I punti dell'Accordo di governo : governo Lega-M5S, ore decisive. Questa volta sembra proprio che l'intesa per far nascere un governo politico, ed evitare il ritorno immediato alle urne, sia vicinissima. Matteo Salvini e Luigi Di Maio, al di là del nome del premier... Segui su affaritaliani.it

Lega-M5S - "Accordo vicinissimo" Cresce l'ipotesi Giorgetti premier Di Maio e Salvini fuori dal governo : "Accordo vicinissimo. Matteo (Salvini, ndr) ci ha detto di stare pronti". Così una fonte leghista ai massimi livelli, che in queste ore sta partecipando direttamente alle trattative con Forza Italia e con il Movimento 5 Stelle, conferma ad Affaritaliani.it che l'intesa... Segui su affaritaliani.it

Giorgia Meloni - l'Accordo tra Salvini e Di Maio terremota Fratelli d'Italia. Tre strade e la voce : anche loro al governo? : Il patto tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio per un governo politico con la 'non sfiducia' di Forza Italia manda in tilt Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni . Il partito, da sempre contrario all'...

Il Quirinale : “Possibile Accordo M5S-Lega per il governo - chieste altre 24 ore” : Il M5S e la Lega hanno informato la presidenza della Repubblica che è in corso un confronto per pervenire a un possibile accordo di governo e che per sviluppare questo confronto hanno bisogno di 24 ore. La conferma arriva direttamente dall’ufficio stampa del Quirinale....

Governo - incontro Salvini-Di Maio : «Mattarella ci dia 24 ore per chiudere l'Accordo» : Nel frattempo il capo dello Stato, intervenendo alla cerimonia per il Giorno della memoria, ha fatto un indiretto riferimento alla situazione politica. Battendo il terrorismo, ha ricordato il capo ...