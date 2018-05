Accadde oggi : il 9 Maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro : Dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro viene ritrovato il 9 Maggio 1978 nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Il rapimento del presidente democristiano era avvenuto il 16 marzo 1978, quando un commando sequestrò l’onorevole Moro in via Fani, a Roma, trucidando i cinque agenti della scorta. ...

Accadde oggi : il 6 maggio 1976 il tragico terremoto in Friuli : Il 6 maggio rappresenta una data storica e tragica insieme per l’Italia intera e, soprattutto, per gli abitanti del Friuli. In quel giorno del 1976 la terra tremò violentemente e, da allora, niente fu più lo stesso per il popolo friulano. Il sisma colpì principalmente le zone di Udine e Pordenone, tanti i Comuni distrutti o danneggiati, quasi mille le vittime totali. I danni furono amplificati dalle condizioni del suolo, delle costruzioni ...

Accadde oggi : “Ei fu” - il 5 maggio 1821 Napoleone Bonaparte moriva a Sant’Elena : Il 5 maggio del 1821, durante l’esilio nell’isola di Sant’Elena, moriva Napoleone Bonaparte, uomo politico e militare francese tra i più gloriosi e influenti della sua epoca. Dopo aver assunto il potere in Francia nel 1799, si incoronò Imperatore dei francesi nella storica notte del 4 dicembre 1804. Napoleone è considerato il più grande stratega di tutti i tempi, qualità che lo portò ad assoggettare un’enorme area ...

Accadde oggi : il 4 maggio 1949 finiva la leggenda del Grande Torino - 69 anni fa la tragedia di Superga [GALLERY] : 1/7 LaPresse ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 3 maggio : Il 3 maggio del 1956 si celebra la prima edizione dei campionati del mondo di Jd. Nel 1979 nel Regno Unito, Margaret Thatcher viene nominata Primo Ministro. In questa giorno del 1991 viene trasmesso ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 28 aprile : Trent'anni dopo, nel 1967, il campione del mondo dei pesi massimi Cassius Clay si dichiara obiettore di coscienza per evitare l'arruolamento. Per questo la World Boxing Association gli toglie il ...

Accadde oggi : il 28 aprile 1945 veniva fucilato Benito Mussolini : 1/12 ...

Pronostici serie B / Quote e scommesse : gli anticipi di oggi - cosa Accadde all'andata (38^ giornata) : Pronostici serie B: Quote e scommesse per le partite della 38^ giornata della cadetteria. Venezia-Palermo e Bari-Entella apriranno il turno sabato 28 aprile.(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:28:00 GMT)

Accadde oggi : il 26 aprile 1986 il più grande incidente della storia dell’energia nucleare : 1/20 LaPresse/Xinhua ...

Accadde oggi : il 23 Aprile 1564 nasce William Shakespeare - oltre 4 secoli di mistero sulla sua vera identità : William Shakespeare è stato tra i maggiori poeti e drammaturghi inglesi: ha composto 36 opere teatrali che ancora oggi sono protagonisti sui palcoscenici di tutto il mondo. Nacque a Stratford upon Avon il 23 Aprile 1564: amico e protetto del conte di Southampton, lo scrittore si trasferì a Londra nel 1586 dove rappresentò i suoi primi lavori ai teatri Globe e Blackfriars. Morì nella sua città natale nel 1616. William Shakespeare: 4 secoli di ...

Accadde oggi aneddoti e curiosità sul 21 aprile : Nel 1989 inizia la commercializzazione della console portatile che sarà la più venduta al mondo: il Game Boy. In Iraq, nel 2004, degli attentati suicidi a Bassora causano almeno 68 morti. A Falluja, ...

Accadde oggi : il tacco di Redondo - 'Principe' all'Old Trafford : "Cos'ha quel giocatore nelle scarpe? Le calamite?". "È stata una delle giocate più belle che ho visto su un campo di calcio". A dire queste frasi non furono due personaggi qualunque: la prima è di Sir ...