A processo per aver dato in escandescenza al pronto soccorso

Riceve in dono un anello rubato : a processo per ricettazione : Mai avrebbe immaginato che l'anello di fidanzamento, regalatole dal futuro marito con tanto di proposta in pompa magna, fosse frutto di un furto. Eppure, ignara o no che fosse, una ragazza di 24 anni della provincia di Pavia, è finita a processo per ricettazione.Come racconta il quotidiano locale La Provincia Pavese, la giovane donna è stata colpita da un decreto penale di condanna, poi convertito in una sanzione da 4700 euro. L'accusa? Aver ...

L’Italia rischia un processo per aver coordinato la guardia costiera libica : Diciassette sopravvissuti di un naufragio hanno presentato un ricorso alla Corte europea dei diritti umani (Cedu) contro L’Italia, considerata responsabile dei “respingimenti per procura” operati in mare dalla guardia costiera libica. Leggi

processo Ruby bis - pene ridotte per Nicole Minetti ed Emilio Fede : ridotte le condanne per Nicole Minetti ed Emilio Fede, nell’ambito del Processo Ruby bis. I giudici della Corte d’Appello di Milano hanno rideterminato le pene portando quella dell’ex consigliera della Lombarda a 2 anni e 10 mesi (inizialmente era 3 anni) mentre per l’ex direttore del Tg 4 la condanna è scesa a 4 anni e 7 mesi anziché 4 anni e 10 mesi. Al centro del Processo «le cene eleganti» ad Arcore. In quelle ...

Macerata : tutto pronto per il processo a Traini - ragazza ferita chiede 750mila euro : Traini è accusato dei reati di strage aggravata dall'odio razziale, sei tentati omicidi, porto abusivo d'arma e danneggiamento. L'Avvocato difensore punta sulla seminfermità mentale. Per la difesa infatti Traini sarebbe affetto da un disturbo bipolare.Continua a leggere

Caso Ruby - confermate le condanne per Fede e Minetti nel processo bis per le cene di Arcore. Lieve riduzione delle pene : La Corte d’Appello di Milano ha Lievemente ridotto le condanne per l’ex direttore del Tg4 Emilio Fede e per l’ex consigliera lombarda e showgirl Nicole Minetti, portandole rispettivamente a 4 anni e 7 mesi e a 2 anni e 10 mesi, nel processo d’appello bis sul Caso Ruby. Al centro l’accusa di favoreggiamento della prostituzione per le serate nella villa di Silvio Berlusconi ad Arcore. Il nuovo procedimento è scaturito dalla decisione della ...

Usa : nuovo processo per Skakel Kennedy : ... potrebbe infatti rappresentare la conclusione del caso che ha attirato l'attenzione del mondo. Il caso risale al 1975 quando la notte di Halloween Martha Moxley, vicina di casa di Michael Skakel,...

Macerata - per Pamela i fiori di Traini. E ora la mafia nigeriana vuole fermare il processo ` : Pamela è tornata a Roma, il suo corpo non è più a Macerata, ricomposto in un completo bianco, come 'un angioletto', ha detto il cappellano dell'ospedale. Tra gli applausi, i pianti, i fiori degli ...

Brindisi - truffa da 4 milioni di euro : chiesto il processo per l'ex veggente e aspirante showgirl : E' accusata di avere raggirato dieci persone, fingendo di avere doti soprannaturali. Ora, Paola Catanzaro, l'ex veggente transgender e aspirante showgirl arrestata in gennaio, rischia di finire sotto ...

processo Matteo Cagnoni/ Omicidio Giulia Ballestri - perito della difesa : "Non è lui nei video ma un miraggio" : Matteo Cagnoni, nuova udienza del Processo sull'Omicidio di Giulia Ballestri: la parola al perito informatico della difesa, l'imputato non è presente nei video?(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:39:00 GMT)

Botte e cocaina ai figli per farli smettere di piangere : a processo due genitori : Due genitori di Monselice, in provincia di Padova, dovranno rispondere dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni. Lui ha 48 anni, lei 34. Come riporta

Netflix svela le prime foto di Tredici 2 - un processo e le polaroid sono la chiave per scoprire un altro segreto? : Netflix svela le prime foto di Tredici 2, che sarà disponibile il 18 maggio, in tutti i Paesi, Italia inclusa, in cui il servizio è attivo. Seconda la sinossi ufficiale, rilasciato su un comunicato stampa, la seconda stagione racconta il periodo immediatamente successivo alla morte di Hannah e segue il complicato percorso che porta gli altri personaggi verso il superamento del trauma. La scuola Liberty High si prepara ad affrontare il processo, ...

Australia - Cardinal Pell a processo per pedofilia/ Il comunicato della Santa Sede : attendiamo con fiducia : E' stato rinviato a processo con l'accusa di abuso sessuale il Cardinale Australiano George Pell, già prefetto per l'economia presso la curia romana, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 15:48:00 GMT)

