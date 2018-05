A Lucca la mostra Omaggio a Frida

Collezionando 2018 : la mostra mercato del fumetto di Lucca : Lucca è la città della grande manifestazione Lucca comics and games, ormai meta d’obbligo per tutti gli appassionati di fumetto e non solo, ma da tre anni Lucca crea e Anafi organizzano Collezionando, mostra mercato del fumetto (24 e 25 marzo). Non è assolutamente una replica primaverile della kermesse maggiore, ma vuole essere una manifestazione […]

Collezionando 2018 : la mostra mercato del fumetto di Lucca : Lucca è la città della grande manifestazione Lucca comics and games, ormai meta d’obbligo per tutti gli appassionati di fumetto e non solo, ma da tre anni Lucca crea e Anafi organizzano Collezionando, mostra mercato del fumetto (24 e 25 marzo). Non è assolutamente una replica primaverile della kermesse maggiore, ma vuole essere una manifestazione […]