A Beautiful Mind | film stasera in tv 13 maggio | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

: @KiaAltariel ha detto che è carismatico, il crime boss, pericoloso... se cerchi un tipo misterioso allora devi chia… - hailaliens : @KiaAltariel ha detto che è carismatico, il crime boss, pericoloso... se cerchi un tipo misterioso allora devi chia… - nicobucci82 : 'A beautiful mind' racconta la storia di un uomo affetto da una grave forma di schizofrenia, ma lui ne è consapevol… - bbyunvelvet : baekhyun is so beautiful hjshsjsjsjsjsksksskjsjsk dont mind me im crying -

(Di mercoledì 9 maggio 2018) Aè ilin tv domenica 132018 in onda in seconda serata su Rete 4 alle ore 23:30. Tratto da una storia vera, questoè un avventuroso viaggio nella complessità della mente umana e nell’influenza su di essa delle diverse situazioni sociali. Ron Howard dirige magnificamente in questo lavoro Russell Crowe e Ed Harris. Di seguito ecco scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Ain tv: scheda TITOLO ORIGINALE: ADATA USCITA: 15 febbraio 2002 GENERE: Drammatico ANNO: 2001 REGIA: Ron Howard CAST: Russell Crowe, Ed Harris, Jennifer Connelly, Paul Bettany, Adam Goldberg, Judd Hirsch, Josh Lucas, Anthony Rapp, Christopher Plummer, Vivien Cardone, Jason Gray-Stanford, Tanya Clarke, Thomas F. Walsh, Kent Cassella, Patrick Blindauer, John ...