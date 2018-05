A 15 anni scompare da casa | ore d' ansia per Diletta | i genitori lanciano un appello sui

'Torno domani' - ragazzo di 20 anni esce di casa e scompare : l'appello della famiglia su Fb : Un ragazzo di 20 anni è scomparso in Trentino nella notte tra giovedì e venerdì, il 3 e il 4 maggio. Il giovane si chiama Cristian Gennaio e, come riporta il quotidiano online 'Dolomiti', il suo ...

Francesca - 44 anni - scompare nel nulla in Veneto. Ricerche dal 10 aprile - ultima traccia una telefonata : VENEZIA - Scomparsa nel nulla , come un fantasma: si cerca ovunque la 44enne veneziana , di origini veronesi, Francesca Boni , anche attraverso gli appelli sui social, postati su Facebook dalla sorella ...

Sabrina scompare a 18 anni dopo l'esame di guida : l'appello dei carabinieri : Dal 9 aprile non si hanno più notizie di Sabrina Wen Lan Ye, la studentessa di 18 anni scomparsa da Piacenza. La ragazza, che vive con gli zii e il cugino in città, ha fatto perdere le proprie tracce dopo aver...

Piacenza - ragazza di 18 anni scompare misteriosamente dopo l'esame di guida : I carabinieri di Piacenza stanno proseguendo le indagini per rintracciare la ragazza di 18 anni scomparsa misteriosamente dalla città emiliana il 9 aprile, dopo aver sostenuto l'esame per la patente ...

Elisha - 14 anni - scompare a San Patrizio : trovata in un fiume dopo giorni di ricerche : Elisha Gault, una ragazza irlandese di 14 anni , risultava scomparsa dalla sera di San Patrizio . dopo otto giorni di ricerche l’hanno ri trovata in un fiume . La mamma su Facebook: “La mia bella, divertente e intelligente bambina”.Continua a leggere

Studente di 19 anni scompare mentre è in gita con i compagni : trovato morto in un parco : Tragico epilogo per la scomparsa di Mark Dombroski, 19enne matricola alla Saint Joseph's University di Philadelphia, Stati Uniti, scomparso domenica scorsa mentre era in gita con i suoi compagni alle Bermuda: è stato trovato cadavere nei pressi di un parco nazionale. Giallo sulle cause, si attendono i risultati dell'autopsia.Continua a leggere