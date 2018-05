9 maggio 1978 | cronaca di un giorno speciale e di due speciali omicidi

9 maggio 1978 : il ritrovamento di Aldo Moro e l’uccisione di Peppino Impastato : Indietro 9 maggio 2018 2018-05-09T10:12:16+00:00 ROMA – Quarant’anni fa due vite unite da un tragico destino: quella di Aldo Moro , Presidente della Democrazia Cristiana, e quella di Peppino Impastato , giornalista e attivista siciliano. Il 9 maggio del 1978 , il leader democristiano fu ucciso dalle Brigate Rosse (gruppo terroristico operante in Italia in quelli che sono […] L'articolo 9 maggio 1978 : il ritrovamento di Aldo Moro e ...

Accadde oggi : il 9 maggio 1978 l’assassinio di Aldo Moro : Dopo un sequestro durato 55 giorni, il cadavere del presidente democristiano Aldo Moro viene ritrovato il 9 Maggio 1978 nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani, a metà strada tra le sedi della Dc e del Pci. Il rapimento del presidente democristiano era avvenuto il 16 marzo 1978, quando un commando sequestrò l’onorevole Moro in via Fani, a Roma, trucidando i cinque agenti della scorta. ...