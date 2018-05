40 anni senza Peppino Impastato

55 GIORNI. L’ITALIA SENZA MORO - LUCA ZINGARETTI/ Il 1978 e gli anni di piombo sullo sfondo del delitto : L'8 maggio LUCA ZINGARETTI racconterà Aldo MORO, la sua prigionia e la sua morte in "55 giorni" lo speciale in onda martedì alle 20.30 prima del film tv con Sergio Castellitto, Il Professore(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 21:25:00 GMT)

Alpinismo - l'8 maggio di 40 anni fa Messner rese possibile l'impossibile : l'Everest scalato senza bombole : Insieme a Peter Habeler, l'alpinista altoatesino smentì tutte le tesi scientifiche e salì a quota 8848 metri senza ossigeno

CATANIA - PICCHIA LA MOGLIE E COSTRINGE FIGLIO DI 4 anni A FERIRLA CON COLTELLO/ La lasciava senza cibo e acqua : CATANIA, PICCHIA la MOGLIE e COSTRINGE FIGLIO di 4 ANNI a FERIRLA: "Ora prendi il COLTELLO", arrestato 26enne. La donna che veniva umiliata da diverso tempo, fermato un ragazzo rumeno(Pubblicato il Sat, 05 May 2018 15:39:00 GMT)

Stella Frizzi compie 5 anni. E per il primo compleanno senza papà Fabrizio - ecco che fa Carlo Conti in diretta. Un gesto bellissimo : primo compleanno senza papà per la piccola Stella, la figlia che Fabrizio Frizzi ha avuto dalla moglie Carlotta Mantovan. Il 3 maggio ha spento 5 candeline. Frizzi se ne è andato per sempre poco più di un mese fa, il 26 marzo scorso, per via di un brutto male contro cui ha lottato senza tregua. Aveva 60 anni e ha lasciato un vuoto incolmabile in televisione. Amici, colleghi e telespettatori non dimenticheranno la sua professionalità e ...

“Ho fatto una stupidaggine”. Si uccide a 23 anni dopo la follia in strada - davanti a tutti. Una morte senza senso che ha scioccato la Sicilia. Il pentimento - poi il colpo di pistola : il perché dell’assurdo gesto del ragazzo : Una tragedia assurda, un giovane che ha perso la vita a soli 23 anni e che ha lasciato sotto choc un paese intero, quello di Niscemi, nella provincia di Caltanissetta in Sicilia. Una follia motivata dalla gelosia, che ha spinto il ragazzo a togliersi la vita dopo un altro, altrettanto assurdo gesto. Tutto è successo, come riportato sulle pagine de La Repubblica, nella serata di giovedì 3 maggio 2018. Lui, Antony Mangiapane, il ...

Il Pd - #senzadime e quel ‘vizio assurdo’ di auto-annientarsi : La libertà di espressione apre varchi alla manifestazione del disaccordo. Pensarla diversamente è bello, ma non sempre viene apprezzato perché il confronto mette paura anche se è indispensabile per crescere e migliorare. Chi teme di progredire, o si preoccupa di doverlo fare per merito altrui, si sbriga a non accettare che – Vasco docet – “c’è chi dice no”. E’ la triste storia di #senzadime, della gogna telematica, delle liste di proscrizione ...

Sky - chiude L'Originale. Per tre anni ha raccontato la Champions senza immagini : Tre anni senza la Champions e tre anni de L’Originale, che mercoledì ha salutato il suo pubblico per dare appuntamento alla prossima stagione. Ma a settembre, quando la scalata alla conquista della coppa dalle grandi orecchie ripartirà, sarà tutta un’altra storia, con Sky che tornerà a raccontare la massima competizione continentale nella sua totalità.Il programma condotto da Alessandro Bonan ha chiuso i battenti in seguito all’eliminazione ...

“Ci sono le foto!”. Belen e Fabrizio Corona insieme dopo ben 5 anni. Un incontro ‘segreto’ - senza i rispettivi compagni - che ha dominato le pagine di cronaca rosa per settimane. E ora spuntano le immagini di quei momenti ‘particolari’ : Nelle scorse settimane si è parlato moltissimo dell’incontro tra Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, da poco uscito dal carcere. incontro che, stando al racconto della rivista Oggi, che ha documentato tutto in un ampio servizio, si è svolto in un noto hotel di Milano con rispettive famiglie al seguito. Ma non coi compagni attuali, ovvero Andrea Iannone e Silvia Provvedi, entrambi fuori città per motivi professionali. Belen, scriveva ...

Corea : una terra senza pace. Dopo 73 anni di contrasti e di ostilità - finalmente - segni di distensione. : Fonte immagine , Liberoquotidiano, La libertà, in tal modo ottenuta, ebbe vita breve, a seguito della divisione della Penisola, in due parti, all'altezza del 38° parallelo, fra l'allora Unione ...

Gianna Nannini - il rock senza limiti - al Concertone con trono e stampelle : Accompagnata sul palco in braccio, dopo l'infortunio di qualche settimana fa durante il suo concerto a Genova , Gianna Nannini viene messa su un trono dorato proprio come una vera 'regina del rock' ...

Barletta Primo Maggio. Cannito : 'Senza lavoro si diventa fragili' : Il nostro compito, invece, è di creare per voi le condizioni migliori, di promuovere politiche attive, di progettare una visione di città moderna, accogliente, viva! La politica e chi governa non può ...

Un revival di One Tree Hill è possibile ma senza Mark Schwahn? Parla Bethany Joy Lenz : “Tra 5 anni…” (video) : Sono passati ormai cinque anni dall'addio ai fratelli Scott, ma l'ipotesi di un revival di One Tree Hill continua a riemergere ciclicamente grazie alle dichiarazioni dei suoi protagonisti. One Tree Hill è andato in onda per nove stagioni, dal 2003 al 2012 su The CW (in Italia con una programmazione discontinua su Rai2 e Rai4, che ne trasmise il finale tagliando l'ultima scena tra le proteste del pubblico), con grande successo tra i teenagers ...

Potenza torna in Serie C dopo 8 anni di assenza : Tempo di salto di categoria. Con una giornata d’anticipo rispetto alla fine del campionato, il Potenza ha conquistato la promozione