40 anni fa l' uccisione di Peppino Impastato | voce scomoda che andava silenziata a tutti i

Aldo Moro - il ricordo dello statista a 40 anni dalla morte. Gentiloni 'La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica' : La sua visione politica e culturale ha segnato il nostro Novecento. La sua uccisione pesa sulla coscienza della Repubblica' . 40 anni fa le BR lasciavano in via Caetani il cadavere di # Aldo Moro L'...

Aldo Moro - 40 anni fa il ritrovamento del corpo. Gentiloni : "Uccisione pesa su coscienza Repubblica" : Il 9 maggio 1978 il presidente della Democrazia cristiana viene ritrovato, dopo 55 giorni nella cosiddetta 'prigione del popolo', nel bagagliaio di una Renault 4 rossa abbandonata in via Caetani. Un luogo simbolico, a metà strada tra piazza del Gesù, dove c'era la sede nazionale della Dc, e via delle Botteghe Oscure, quartier generale del Partito comunista