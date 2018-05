12 13 MAGGIO A 40 ANNI DALLA MORTE DELLO STATISTA

Pensioni : novità al 9 MAGGIO su Opzione Donna - quota 100 e 64 anni Video : Le ultime novita' sulle Pensioni aggiornate ad oggi 9 maggio hanno in vetrina Opzione Donna e il pensionamento anticipato con la formula quota 100 a 64 anni di eta' anagrafica e 36 anni di contributi. Due dei temi principali della riforma previdenziale sono stati ripresi dal portale Ipsoa in un interessante approfondimento di questa mattina. Sullo sfondo il governo neutrale e le decisioni che il nuovo premier - nelle ultimissime ore Elisabetta ...

Scala : applausi all'Aida oMAGGIO a Zeffirelli per i 95 anni : Si è trattato di un omaggio in qualche modo doveroso dal teatro in cui Zeffirelli ha firmato 23 spettacoli dalla Cenerentola con la direzione di Carlo Maria Giulini nel 1953, passando per Il turco in ...

Morte di Aldo Moro 40 anni dopo : mercoledì 9 MAGGIO pieno di speciali Rai : Cronaca di un sequestro" dove Ezio Mauro ripercorre, in questo film-documentario, i 55 giorni che cambiarono la storia d'Italia: quelli del sequestro e dell'uccisione, per mano delle Brigate Rosse, ...

Cinquant’anni esatti dal MAGGIO del ’68 raccontati nell’infografica di Stampaprint : Sono passati cinquant’anni esatti da quel maggio del ’68 che aveva infiammato le piazze di tutto il mondo. Potremmo parlare

DiMartedì puntata 8 MAGGIO 2018 : con Giovanni Floris - anticipazioni e ospiti : DiMartedì, ospiti e temi di questa sera Dei temi della politica, così come di quelli dell'economia, del fisco con la spada di Damocle dell'aumento dell'Iva, di pensioni, consumi, cultura, costume e ...

Alpinismo - l'8 MAGGIO di 40 anni fa Messner rese possibile l'impossibile : l'Everest scalato senza bombole : Insieme a Peter Habeler, l'alpinista altoatesino smentì tutte le tesi scientifiche e salì a quota 8848 metri senza ossigeno

8 MAGGIO - Presentazione del libro "Il curioso giornalista. Come vestire le notizie" di Mario Nanni - a Lecce : ... slogan, definizioni che hanno intessuto il lessico giornalistico e politico di questi anni e hanno ormai superato la dimensione della cronaca. A corollario del volume, una appendice con nomi, fatti ...

Roma. Metro C : il 12 MAGGIO apre la stazione di San Giovanni : La stazione Metro di San Giovanni aprirà il 12 maggio. A oggi circa 40 mila persone utilizzano la tratta Lodi-Pantano,

Cleveland Abduction - Rete 4/ Trama - cast e curiosità del film di oggi con Taryn Manning (6 MAGGIO 2018) : Cleveland Abduction, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 6 maggio 2018. Nel cast: Taryn Manning, Raymond Cruz, alla regia Alex Kalymnios. Il dettaglio della Trama.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 17:42:00 GMT)

RAI 1 * CHE TEMPO CHE FA : domenica 6 MAGGIO Ospiti Paolo Gentiloni - Giovanni Moro - Luca Zingaretti e Andrea Bocelli - : ... un'icona del piccolo schermo che in veste di presentatore, autore e regista ha intrattenuto per anni i telespettatori con i suoi spettacoli di varietà. Che TEMPO Che Fa è realizzato da Rai1 in ...

Che tempo che fa/ Anticipazioni e ospiti 6 MAGGIO : Paolo Gentiloni - Giovanni Moro - Luca Zingaretti - Bocelli : Che tempo che fa torna in onda oggi, domenica 6 maggio: Paolo Gentiloni, Giovanni Moro, Luca Zingaretti, Andrea Bocelli, Loredana Bertè ospiti di Fabio Fazio.(Pubblicato il Sun, 06 May 2018 09:41:00 GMT)

