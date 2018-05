118 NON LE CREDE | MUORE 22ENNE Francia | la famiglia di Naomi Musenga attacca il Samu e

118 NON le crede : muore 22enne/ Francia - Naomi Musenga deceduta per emorragia interna "tutti dobbiamo morire" : Francia, 118 non le crede: muore 22enne. La tragica fine di Naomi Musenga, giovane mamma deceduta per una grave emorragia interna con l'operatore che ha rifiutato di inviare un'ambulanza(Pubblicato il Wed, 09 May 2018 15:25:00 GMT)

Chiama il 118 ma l'operatore non le crede : Naomi morta a 22 anni : «Sì, sì, prima o poi, un giorno, lei morirà, come tutti». La Francia sotto choc e prendeno coropo furiose le polemiche dopo la morte di Naomi Musenga, una ragazza di...

Pavia : non c’e’ più tempo - chiama 118 e aiuta la moglie a partorire (2) : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – La coppia non poteva immaginare ciò che le sarebbe capitato oggi: la gravidanza era giunta soltanto all’ottavo mese. Tuttavia la donna ha cominciato ad avvertire una serie di contrazioni per cui è scattata la chiamata al numero di emergenza sanitaria.In attesa dell’arrivo dell’ambulanza, però, il marito si è accorto che il parto era già iniziato e la testa del bambino era già visibile. A ...

Pavia : non c'e' più tempo - chiama 118 e aiuta la moglie a partorire (2) : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - La coppia non poteva immaginare ciò che le sarebbe capitato oggi: la gravidanza era giunta soltanto all'ottavo mese. Tuttavia la donna ha cominciato ad avvertire una serie di contrazioni per cui è scattata la chiamata al numero di emergenza sanitaria. In attesa dell'arri

Pavia : non c’è più tempo - chiama il 118 e aiuta la moglie a partorire : Quando si è accorto che sua moglie non avrebbe fatto in tempo a raggiungere l’ospedale, ha telefonato al 118 che gli ha fornito le indicazioni sulle procedure da seguire per portare a termine il parto. E’ stata un’avventura a lieto fine, quella accaduta oggi a una coppia di Gropello Carioli, in provincia di Pavia. Il marito della donna, collegato al telefono con il 118, ha seguito alla lettera le indicazioni ...

Pavia : non c’e’ più tempo - chiama 118 e aiuta la moglie a partorire : Milano, 9 apr. (AdnKronos) – Quando si è accorto che sua moglie non avrebbe fatto in tempo a raggiungere l’ospedale, ha telefonato al 118 che gli ha fornito le indicazioni sulle procedure da seguire per portare a termine il parto. E’ stata un’avventura a lieto fine, quella accaduta oggi a una coppia di Gropello Carioli, in provincia di Pavia.Il marito della donna, collegato al telefono con il 118, ha seguito alla lettera ...

Pavia : non c'e' più tempo - chiama 118 e aiuta la moglie a partorire : Milano, 9 apr. (AdnKronos) - Quando si è accorto che sua moglie non avrebbe fatto in tempo a raggiungere l'ospedale, ha telefonato al 118 che gli ha fornito le indicazioni sulle procedure da seguire per portare a termine il parto. E' stata un'avventura a lieto fine, quella accaduta oggi a una coppia