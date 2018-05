Zhang Jindong tenta la scalata al partito comunista cinese Inter | cosa cambia?

ANTONELLO DOPO INTER-JUVENTUS : “DUE PESI - DUE MISURE”/ Orsato scatena l'ira anche di Jindong Zhang : INTER-JUVENTUS, l'ad ANTONELLO tuona in un'intervista contro l'arbitro Orsato, reo di aver usato due PESI e due misure nel big match. Resta l'obiettivo Champions per i nerazzurri.(Pubblicato il Mon, 30 Apr 2018 15:38:00 GMT)

Milan-Inter - Li torna per il derby : sarà a San Siro. Mancheranno Zhang Jindong e Thohir : Mister Li ci sarà, Zhang senior lo guarderà dalla Cina. Domenica sera a San Siro si gioca il quarto derby dell'era tutta cinese, dopo i due di campionato e quello di Coppa Italia, ma mentre il ...

Inter - Zhang Jindong non sarà al derby : ANSA, - ROMA, 2 MAR - Il patron dell'Inter Zhang Jindong non sarà al Meazza domenica sera per il derby ma seguirà la sfida in televisione. Assente anche il presidente nerazzurro Erick Thohir. ...

Zhang Jindong non sarà al derby : Il patron dell'Inter Zhang Jindong non sarà al Meazza domenica sera per il derby ma seguirà la sfida in televisione. Assente anche il presidente nerazzurro Erick Thohir. Nonostante freddo e neve, non ...