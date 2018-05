Xi Jinping-Kim Jong-Un | incontro pace a Dalian Vertice Cina-Nord Corea | “nucleare

Kim Jong-un e Xi Jinping si sono incontrati di nuovo - questa volta nella città cinese di Dalian : Il dittatore nordcoreano Kim Jong-un ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping nella città di Dalian, nella Cina orientale, vicino al confine con la Corea del Nord. Secondo la televisione di stato cinese CCTV, Kim è arrivato a Dalian lunedì The post Kim Jong-un e Xi Jinping si sono incontrati di nuovo, questa volta nella città cinese di Dalian appeared first on Il Post.

KIM JONG-UN - VERTICE CON XI Jinping IN CINA/ L’incontro prima di Trump : risultato positivo per il dittatore : Kim JONG-UN ha incontrato Xi JINPING in CINA: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Trump, "farà la cosa giusta sul nucleare"(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 20:04:00 GMT)

KIM JONG-UN HA INCONTRATO XI Jinping IN CINA/ La denuclearizzazione dipende da Usa e Corea del Sud : Kim JONG-UN ha INCONTRATO Xi JINPING in CINA: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 11:11:00 GMT)

Kim Jong-un - vertice in Cina da Xi Jinping : “Denuclearizzare? Dipende da Usa e Seul” : La prima missione all’estero è arrivata a sorpresa in quanto a tempistica. Affatto sorprendente la destinazione: la Cina, alleata storica. Kim Jong-un si è recato in visita da domenica a mercoledì (25-28 marzo) a Pechino su invito di Xi Jinping. Il leader della Corea del Nord è arrivato domenica per ripartire mercoledì, accompagnato dalla first lady Ri Sol-ju: ha incontrato il presidente cinese e la consorte Peng Liyuan e, in base alle immagini ...

Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping in Cina/ Pechino - perchè il viaggio segreto del dittatore coreano? : Kim Jong-un ha incontrato Xi Jinping in Cina: il misterioso viaggio del dittatore, che ha parlato con il presidente cinese. Ecco il perché di tale vis-a-vis avvenuto in questi giorni(Pubblicato il Wed, 28 Mar 2018 10:02:00 GMT)