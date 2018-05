X-Men – L’inizio | cast | trama e curiosità del prequel che narra le origini della saga

X-Men L’inizio - film stasera in tv 8 maggio : trama - curiosità - streaming : X-Men L’inizio è il film in onda stasera in tv martedì 8 maggio 2018 in prima serata su Italia 1. La pellicola diretta da Bryan Singer ha come protagonisti James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV X-Men L’inizio, film stasera in tv: scheda TITOLO ORIGINALE: X-Men: First Class USCITO ...

“Pugni in faccia”. DoMenica Live - Lorenzo Crespi choc. Quel che succede prima dell’inizio della trasmissione di Barbara D’Urso sconvolge il pubblico e gli utenti del web. Ma come ha potuto farlo? Carmelita non si è resa conto di nulla? : Sconcerto a Domenica Live. Quel che è successo ha lasciato il pubblico (e gli utenti della rete) senza parole. Cosa è successo. Dunque l’attore Lorenzo Crespi è stato ospite del salotto Domenicale di Barbara D’Urso (la puntata è Quella di Domenica 8 aprile) e ha incontrato dopo tanti anni il suo amico Franco Terlizzi. I due sono amici da tempo ma erano anni che non si vedevano. Crespi, per difendere il suo amico, ha preso a male parole – su ...

“Rientro forzato”. Conti a L’Eredità nove giorni dopo la morte di Frizzi. Il conduttore prenderà il posto dell’amico e collega ma ciò che fa sapere la Rai poco prima dell’inizio del programma è treMendo. Parole pesantissime che non possono lasciare indifferenti : La morte di Fabrizio Frizzi – il 26 marzo 2018 – venuto a mancare all’ospedale Sant’Andrea di Roma per un’emorragia cerebrale, ha sconvolto tutti. dopo il malore che lo aveva colpito a ottobre mentre registrava una puntata de L’Eredità, il conduttore – da 40 anni protagonista del piccolo schermo – si era ripreso, o almeno così sembrava, ed era tornato alla conduzione del programma. Era dicembre e il pubblico aveva accolto Frizzi, momentaneamente ...

Salute - 1 italiano su 2 ha problemi di peso : dall’inizio secondo i sovrappeso sono auMentati del 3.5% : Italiani sempre più in sovrappeso: il numero di persone che può salire sulla bilancia senza paura è diminuito, mentre coloro che sono alla ricerca continua di una dieta miracolosa è aumentato. Se nel 2001 era in forma il 54,2% degli over 18, nel 2016 la percentuale è scesa al 51%. Dall’inizio del secolo, quindi, si è avuta una riduzione di 3,2 punti percentuali, che si sono andati ad aggiungere al già numeroso gruppo di persone che hanno ...

Meningite - in Toscana 3 morti dall’inizio del 2018 : appello per il vaccino : Con l’anziano morto nell’ospedale fiorentino di Torregalli nella notte tra lunedì e martedì, in Toscana salgono a 3 i decessi per Meningite da meningococco C dall’inizio del 2018, su un totale di 5 casi di infezione di cui 4 di tipo C. Nel 2017, su 17 casi di Meningite di cui 9 di tipo C, non si erano registrati decessi. Anche alla luce di questi dati, l’assessore regionale al Diritto alla Salute, Stefania Saccardi, ...