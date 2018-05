Windows Timeline : Android e iOS saranno compatibili entro la fine dell’anno [Build 2018] : Windows Timeline rappresenta la novità più importante introdotta con April Update e il suo principale obiettivo consiste nel sincronizzare più PC e tablet Windows 10 uniti da uno stesso account Microsoft. Alla conferenza Build 2018, l’azienda guidata da Satya Nadella ha dichiarato che porterà il supporto di Windows Timeline ad Android e iOS entro la fine dell’anno ovvero con Redstone 5. In questo modo le attività dello smartphone ...

Windows 10 April Update e privacy : come disattivare la Timeline (cronologia) : L’aggiornamento di Aprile 2018 è partito il 30 Aprile, se non lo hai ancora ricevuto c’è un modo per forzarlo e aggiornare subito, altrimenti ecco alcune cose che dovresti sapere sulla privacy di Windows 10 April Update e la Timeline o cronologia, se preferisci. Vediamo come mantenere la privacy il più possibile anche se non del tutto, purtroppo. Windows 10 April Update: a cosa serve la Timeline Per capire di cosa sto parlando ...

Windows Timeline : come personalizzare la nuova feature di Windows 10 : Windows Timeline è probabilmente la funzionalità più interessante di Windows 10 April Update rappresentando una grossa evoluzione rispetto al classico multitasking. La feature, accessibile tramite l’apposita opzione situata sulla barra delle applicazioni, oltre a consentire all’utente di creare desktop virtuali e gestire le schede, permette anche di vedere la cronologia dei siti web visitati con Microsoft Edge, i documenti Office ...

Microsoft Edge per Android supporta Windows Timeline [Beta] : Se siete iscritti al programma preview dell’app ufficiale di Microsoft Edge per Android, accessibile tramite l’apposita opzione situata sul Google Play Store, vi interesserà sapere che nelle scorse ore il Colosso di Redmond ha rilasciato un nuovo aggiornamento numerato 1.0.0.1726 . Così come fatto con iOS, anche sul sistema operativo del robottino è stato aggiunto il supporto ufficiale a Windows Timeline, una funzionalità che verrà ...