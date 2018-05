Whatsapp | allarme tra gli utenti per un messaggio? I dettagli della vicenda

“Vi blocca il telefono. Occhio a questo messaggio”. Allarme Whatsapp : se ricevete quel particolare testo - meglio cancellarlo subito. Come difendersi dalla “trappola” che spaventa gli utenti : Mesi fa gli utenti Apple si erano trovati a fare i conti con un Allarme a sorpresa dilagato in rete, un messaggio che se ricevuto e aperto poteva portare al blocco del proprio iPhone con necessità di ricorrere a un tecnico per riuscire a recuperare le funzionalità del proprio accessorio. Neanche il tempo di informarsi su ogni accortezza necessaria per evitare la pericolosa trappola ed ecco un nuovo spauracchio, l’ennesimo sms capace ...

“Whatsapp salva queste vostre foto” : l’allarme che sta spaventando gli utenti. Se pensate che sia sufficiente cancellare le immagini “particolari” per essere al sicuro - sappiate che vi sbagliate. E di grosso : A chi di voi è mai capitato di ricevere sul telefonino delle immagini “riservate”, di quelle che non vanno decisamente mostrate agli altri? Che si tratti di foto compromettenti di serate un po’ troppo sopra le righe o istantanee sexy (se non proprio esplicite) di fidanzate, mogli e spasimanti (ovviamente vale anche per l’altro sesso), esistono contenuti che sarebbe meglio rimanessero privati e che ci fanno ...

“Ma come è possibile?”. Allarme rosso su Whatsapp. Ecco la nuova funzione che espone gli utenti a errori (e figuracce) imperdonabili : Una volte erano i bigliettini o le tracce di rossetto. Oggi per evitare figuracce imbarazzanti e potenzialmente disastrose la cosa più importante è tenere d’occhio il telefonino, sempre pronto a regalare pericolosissime gaffe alla prima distrazione. Soprattutto attraverso WhatsApp, l’ormai popolarissima app di messaggistica alla quale tutti accediamo regolarmente nel corso delle nostre giornate. Un piccolo aiuto ai troppo ...

“Le foto del profilo…”. Allarme tra gli utenti Whatsapp : ecco cosa si rischia a causa delle proprie immagini sull’app di messaggistica : Uno dei dettagli che definisce meglio la nostra personalità in rete, anticipando agli altri informazioni preziose sulla nostra identità e le nostre passioni, è la foto profilo. Un tratto così importante che la scelta, per molti utenti, è particolarmente delicata e richiede minuti, se non ore, di profonde riflessioni. Anche su WhatsApp, dove una delle prime cose che controlliamo nei nostri contatti è proprio quel piccolo riquadro contente ...

“Ecco come spiare amici - fidanzate e chi vi pare”. Whatsapp - allarme tra gli utenti : una nuova app permette di tenere sotto controllo la vita virtuale (e non solo) dei nostri contatti. Funziona così : Il dibattito su come tutelare al meglio la propria privacy in tempi come questi, dove ogni informazioni fornita attraverso i social può potenzialmente fare il giro della rete, è ormai cosa trita e ritrita. L’uscita di ogni applicazione o piattaforma rimette però la tematica al centro della scena, aumentando i pericoli che gli utenti, soprattutto i meno accorti, possono correre anche semplicemente utilizzando il proprio telefonino. ...

Whatsapp/ Scatta un nuovo allarme tra gli utenti dell'app - ma è davvero una bufala? : WHATSAPP, chattare con gli amici e divertirsi: la possibilità di salvare le Gif tra i preferiti è la grande novità in arrivo per l'applicazione più scaricata in Italia nello scorso anno.(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 20:57:00 GMT)

'Cancellatevi da Facebook' : il perché dell'allarme del co-fondatore di Whatsapp Video : Negare che #facebook abbia rappresentato un qualcosa di rivoluzionario per le nostre vita sarebbe sbagliato. Non si ricorda uno strumento tecnologico che abbia avuto lo stesso impatto sulla socialita', la stessa durata nel tempo e la stessa capacita' di essere trasversale tra le generazioni. Da tempo, però, si moltiplicano le voci su quelle che potrebbero essere le negativita' per chi appartiene al più famoso e diffuso tra i social network, a ...

Whatsapp : “Cancellate Facebook”/ Allarme diventa virale : a guadagnarne sarà Twitter? : WhatsApp, co-fondatore: “Cancellate Facebook”. Brian Acton contro il social network di Mark Zuckerberg. Allarme diventa virale: a guadagnarne sarà Twitter? Ultime notizie.(Pubblicato il Wed, 21 Mar 2018 16:42:00 GMT)

Meningite al Vulcano Buono di Nola con bimba morta : bufala Whatsapp o allarme rosso? : Sta prendendo piede su Whatsapp, ma con ogni probabilità anche su Facebook nelle prossime ore, la notizia riguardante un caso di Meningite al Vulcano Buono. Si tratta del Centro Commerciale situato a Nola, in provincia di Napoli, dove una bimba di soli otto mesi sarebbe deceduta per le suddette ragioni. Considerando la gravità della notizia, immediatamente molta gente del posto ha cercato approfondimenti su questa vicenda. Si tratta di una ...