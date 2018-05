Wall Street cauta in attesa di novità dalla Casa Bianca

Wall Street : previsto avvio debole in attesa dell'annuncio di Trump sul nucleare in Iran : Nuovi sviluppi sono attesi anche sul fronte della politica commerciale di Trump. Ieri la Casa Bianca ha fatto sapere che i dialoghi Usa-Cina proseguIranno, con il vice premier in visita a Washington ...

Futures USA deboli - previsto avvio in rosso per Wall Street : Teleborsa, - Segno meno per i Futures sui principali indici statunitensi , ad indicare un possibile avvio in rosso per Wall Street. Ad impattare negativamente il sentiment il timore che gli Stati ...

A Wall Street si potranno scambiare Bitcoin : ... anziché combattere in campo aperto questo mondo finanziario eterodosso digitale e deregolamentato, le banche tradizionali stanno poco a poco cercando di ritagliarsi un ruolo nel mondo delle crypto, ...

Wall Street chiude positiva : DJ +0 - 39% : 00.32 Wall Street chiude in rialzo sulla scia dell'impennata del prezzo del petrolio, al top dal 2014. Ha pesato anche, a fine seduta,il tweet del presidente Trump sull'annuncio, oggi, della decisione sull'accordo sul nucleare iraniano. Il Dow Jones avanza dello 0,39% a 24.356,49 punti, il Nasdaq +0,77% a 7.265,21 punti e lo S&P dello 0,34% a 2.672,59 punti. Sul fronte valutario, al termine delle contrattazioni a Wall Street, l'euro è ...

Tonica Wall Street : Prosegue Tonica la borsa di Wall Street che continua la scia positiva disegnata durante la seduta di venerdì, sulla scorta dei dati sugli occupati. Il report occupazionale degli Stati Uniti, relativo ...

Positiva la borsa di Wall Street : Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street che continua la scia Positiva disegnata durante la seduta di venerdì, sulla scorta dei dati sugli occupati. Il report occupazionale degli Stati Uniti, ...

Apple da record a Wall Street grazie a Buffett - al via la Woodstock del capitalismo : ... quando andrà in pensione? Visto il cash a disposizione di 116 miliardi di dollari, qual è la strategia in termini di acquisizioni? Come sta andando, dal suo punto di vista, l'economia Usa? Resterà ...

Wall Street passa in positivo. Piena occupazione in America : passa in positivo la borsa di Wall Street, dopo che il report occupazionale degli Stati Uniti , relativo al mese di aprile, ha mostrato una creazione di posti di lavoro inferiore alle aspettative . ...

Rosso a Wall Street. Dollaro sbanda : Partenza in calo per la borsa di Wall Street, dopo che il report occupazionale degli Stati Uniti , relativo al mese di aprile, ha mostrato una creazione di posti di lavoro inferiore alle aspettative . ...

Wall Street nel vortice di volatilità - Spotify prende una stecca : , SPOT, , società dell'omonimo servizio di musica in streaming online , hanno lasciato sul parterre il 5,61% a $ 160,46 dopo aver riportato una trimestrale con ricavi a 1,14 miliardi di euro, e con ...

Tesla - titolo ko - -8% - a Wall Street dopo attacco ad analisti di Elon Musk : NEW YORK - Elon Musk gela Wall Street e affonda la sua creatura, Tesla. Quella che doveva essere una semplice conference call dopo i risultati trimestrali si trasforma in uno show del...

Wall Street mette paura ai mercati : ... per un po' si può anche fare, ma quando il tappeto fa "la gobba" significa che è arrivato il momento di fare pulizia … e per davvero! Le previsioni sull'andamento dell'economia per l'anno in corso, ...