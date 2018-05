Vulcani | è possibile fermare un flusso di lava? Ecco i precedenti nella storia

meteoweb.eu

: @Nino_TheBest @Zelgadis265 Correggo: Vinco? Inneggio alla mia superiorità e auguro problemi a fegato altrui. Canto… - FraIsHere : @Nino_TheBest @Zelgadis265 Correggo: Vinco? Inneggio alla mia superiorità e auguro problemi a fegato altrui. Canto… - RansieAnnalise : @milly_carlucci io penso sempre ad Ercolano e a Pompei e al ruolo dei vulcani, dell'Etna e della posizione del cent… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Negli ultimi giorni, il vulcano Kilauea ha aperto almeno 12 fratture che continuano ad emettereper le strade della suddivisione di Leilani Estates, incenerendo le abitazioni e costringendo all’evacuazione di migliaia di residenti. Ma mentre lasi fa strada nelle aree residenziali, fa sorgere una domanda: si può fare qualcosa per fermarla? Come dimostra la, la risposta è sì, ma in alcuni casi solo temporaneamente. Gettiamo, allora, uno sguardo indietro nel tempo per riepilogare alcuni modi in cui laè stata deviata o perlomeno si è tentato di farlo. Bombardamento Nel 1935, il Mauna Loa, un altro vulcano attivo della Grande Isola delle Hawaii, ha cominciato a minacciare Hilo, il centro più popolato delle Hawaii, a causa dellache si era insinuatacittà. Il Generale George Patton ha ordinato il bombardamento del vulcano nel tentativo di bloccare il. ...