Volo Brindisi-Parigi in ritardo di 7 ore | Ryanair dovrà risarcire 1 800 euro a una

Brindisi - atterraggio emergenza per Volo dalla Grecia : tutti illesi : Brindisi, atterraggio emergenza per volo dalla Grecia: tutti illesi Brindisi, atterraggio emergenza per volo dalla Grecia: tutti illesi Continua a leggere

Emergenza a Brindisi per un B757 tedesco in Volo da Corfù a Francoforte : Teleborsa, - L'aeroporto del Salento di Brindisi è interessato da un'Emergenza aerea per un volo della compagnia tedesca Condor, proveniente da Corfù e diretto a Francoforte. A bordo dell'aeromobile, ...

Emergenza a Brindisi per un B757 tedesco in Volo da Corfù a Francoforte : L'aeroporto del Salento di Brindisi è interessato da un'Emergenza aerea per un volo della compagnia tedesca Condor, proveniente da Corfù e diretto a Francoforte. A bordo dell'aeromobile, un Boeing ...

Brindisi - Boeing 757 costretto ad atterraggio di emergenza : paura in Volo per 164 passeggeri : Un atterraggio di emergenza si è verificato oggi nell'aeroporto di Brindisi da parte di un 757 della compagnia Condor partito dalla Grecia e con destinazione Francoforte in difficoltà a causa di ...