Volley | Siena promossa in SuperLega! Emma Villas scatenata | Spoleto si arrende

oasport

: +++ il sogno svanisce ma l' #orgogliospoletino rimane intatto. Grazie per tutte le emozioni che avete donato a ques… - DueMondiNews : +++ il sogno svanisce ma l' #orgogliospoletino rimane intatto. Grazie per tutte le emozioni che avete donato a ques… - Ciaotickets : Lo Staff Ciaotickets con soddisfazione ed orgoglio rivolge le proprie congratulazioni all' EMMA VILLAS VOLLEY SIENA… - And_Maria_Bobo : Comunque tutti festeggiano per Siena in Superlega. MA STATE ATTENTI CHE PROSSIMO ANNO CI ARRIVANO I FINANZIAMENTI… -

(Di martedì 8 maggio 2018)ha conquistato la promozione nella SuperLega 2018-2019, il massimo campionato italiano dimaschile. In un gremito PalaEstra, i toscani hanno sconfitto la Moniniper 3-1 (25-19; 12-25; 27-25; 25-20) nella gara3 della Finale Promozione di Serie A2 e ha così chiuso i conti in proprio favore. Lacompleta così la propria cavalcata e riesce a compiere il salto di categoria che era sfumato l’anno scorso e chiude il cerchio: quattro anni fa era in Serie B2 e conquistò la promozione battendo proprio, poi il dominio in B1 e l’anno scorso l’eliminazione in semifinale playoff ancora una volta contro la Monini. I ragazzi di Juan Manuel Cichello possono fare festa: l’oppostone olandese Kay Van Dijk, martelli del calibro di Michele Fedrizzi e Filippo Vedovotto, un libero esperto come Andrea Giovi, il regista Marco Fabroni, i centrali ...