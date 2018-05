Vodafone | rete mobile migliore per qualità servizi voce e dati

La rete mobile di Vodafone è la migliore in Italia secondo l’indagine P3 : La rete mobile Vodafone è stata eletta la migliore d'Italia secondo i risultati dei test svolti da P3 Communications: sono stati valutati i servizi voce e dati in circa 5000 km di strade, in grandi città e comuni medio-piccoli sparsi per tutto il Paese. L'articolo La rete mobile di Vodafone è la migliore in Italia secondo l’indagine P3 proviene da TuttoAndroid.

Voce e dati - 'promossa' la rete mobile di Vodafone Italia : ... la qualità fonica e il tempo di instaurazione, mentre per i dati l'accessibilità al servizio, la velocità e la fluidità di servizi come il browsing e lo streaming. Le rilevazioni sono state ...

Vodafone propone One Family a 10 euro al mese ai clienti di rete fissa ADSL e Fibra : Tutti i clienti di rete fissa Vodafone con attivo piano ADSL o Fibra avranno la possibilità di attivare fino ad un massimo di 3 SIM addizionali con la nuova offerta ricaricabile One Family a 10 euro al mese entro il prossimo 18 maggio, salvo eventuali proroghe. L'offerta prevede 1000 minuti verso tutti, Pass Social&Chat e 5 Giga in 4G. L'articolo Vodafone propone One Family a 10 euro al mese ai clienti di rete fissa ADSL e Fibra proviene ...

Vodafone si prepara a nuovi aumenti del canone per SIM dati e rete fissa : Brutte notizie per i clienti Vodafone, che si prepara ad aggiornare i prezzi delle varie tariffe e sono previsti ulteriori aumenti. Ecco tutti i dettagli L'articolo Vodafone si prepara a nuovi aumenti del canone per SIM dati e rete fissa proviene da TuttoAndroid.

Sorprende Vodafone Happy : potrete riavere i sorrisi non usufruiti per nuovo catalogo premi : Fino al 28 marzo sarà possibile richiedere i premi legati al programma Vodafone Happy: dal giorno successivo, e quindi a partire dal 29, il contatore verrà azzerato. Come riportato da 'mondomobileweb.it', sappiate però sarà possibile ripristinare il saldo dei sorrisi di cui non si è usufruito, facendo semplicemente una ricarica, di qualsivoglia importo, a partire dal 9 aprile e fino al 20 dello stesso mese (entro il giorno 24 vedrete ...

Vodafone ufficializza la prima rete mobile 4.5G a 1Gpbs per sfruttare i Galaxy S9 : Vodafone ha ufficializzato oggi la possibilità di utilizzare per la prima volta la rete mobile 4.5G alla velocità di 1Gpbs, attualmente supportata dal nuovo Samsung Galaxy S9: ecco dove.In attesa della diffusione della connettività mobile 5G, che avverrà in 3 grandi città entro il 2020, per chi ha comprato uno smartphone recente, Vodafone offre una via di mezzo: la connettività mobile 4.5G.Attualmente Vodafone ha lanciato la tecnologia 4.5G in ...

Vodafone porta la rete 4.5G a 1 Gbps in alcune città italiane e testa le chiamate su quella 5G : Vodafone conferma ancora una volta di essere il primo operatore nel territorio italiano per qualità della rete veloce con un annuncio riguardante la sua rete 4.5G e alcune città italiane. L'articolo Vodafone porta la rete 4.5G a 1 Gbps in alcune città italiane e testa le chiamate su quella 5G è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.