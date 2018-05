Vodafone a un passo dall' acquisto di asset da Liberty Global

Un passo in avanti per Huawei P8 Lite 2017 Vodafone : novità aggiornamento B156 : Il Huawei P8 Lite 2017 risulta essere ancora una volta una scelta vincente per i patiti degli aggiornamenti e non parlo solo della versione no brand del dispositivo ma anche di quelle serigrafate. Un nuovo update, in queste ore, sta colpendo gli esemplari Vodafone del modello dell'anno scorso, segnando un nuovo passo in avanti per il supporto post vendita dello smartphone. Nei giorni scorsi abbiamo commentato il susseguirsi di firmware per il ...