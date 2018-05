Vittime del ' salvabanche' di nuovo in piazza | Migliaia di famiglie senza più

Aldo Moro : la Rai ricorda lo statista con un’orazione civile di Zingaretti. Programmazione completa della Giornata per le Vittime di terrorismo : Luca Zingaretti - 55 giorni, l'Italia senza Moro 9 maggio 1978. Sono passati quarant’anni dall’assassinio di Aldo Moro, eppure le immagini del suo corpo nella Renault 4 rossa in via Caetani sono una ferita ancora aperta. Un momento drammatico per lo Stato e per la società. Nell’anniversario di quel tragico avvenimento, la Rai dedicherà allo statista una speciale Programmazione in concomitanza con la Giornata in memoria ...

La Città di Bolzano a Mauthausen per ricordare le Vittime del nazismo : Bolzano . Una delegazione ufficiale della Città di Bolzano guidata dall'Assessore comunale alla cultura Sandro Repetto ha partecipato domenica 6 maggio alla manifestazione internazionale di Mauthausen ...

Pakistan - esplosioni in miniera : si aggrava il bilancio delle Vittime - 23 morti : In Pakistan almeno 23 minatori hanno perso la vita a causa di esplosioni verificatesi in due miniere di carbone nella provincia meridionale del Beluchistan. Un incidente è avvenuto a Marwar, dove una deflagrazione causata dal gas ha provocato il crollo di una galleria intrappolando i 24 lavoratori presenti in quel momento: 16 le vittime. Un altro incidente si è registrato a Spin Karez, dove hanno perso la vita 7 persone (in precedenza si era ...

Terremoto Friuli : “Il primo pensiero alle famiglie delle Vittime” : “Alla vigilia del 6 maggio il primo pensiero va a tutte le famiglie che persero i loro cari in quelle terribili scosse del ’76. Quelle ferite non sono rimarginabili. Il secondo pensiero va alla vocazione a ricostruire, all’immagine delle maniche rimboccate da subito per risorgere”. Cosi’ il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga alla vigilia del quarantaduesimo anniversario del Terremoto del Friuli.-- “Provengono da cio’ che ...

Telefono Azzurro : 40% delle Vittime di abusi ha meno di 10 anni : ... grooming, o adescamento online tramite chat, app e siti web; e live distant child abuse, cioè la condivisione in live-streaming di video pedopornografici.Questi fenomeni, che singolarmente incidono ...

Vittime del carcere - quando Aldo Bianzino moriva in cella con il fegato spappolato : Il il 14 ottobre 2007 Aldo Bianzino, falegname 44enne e papà del piccolo Rudra, per aver coltivato nell'orto di casa, sulle colline umbre, alcune piantine di cannabis. Tornerà a casa in una bara. Il sospetto di un crudele pestaggio in cella dà il via alle indagini.Continua a leggere

Delrio : dovere ricordo delle Vittime di mafia e terrorismo : "Tenere alta la memoria dei giornalisti uccisi dalle mafie e dal terrorismo è un dovere ed un obbligo delle istituzioni repubblicane e di tutte le donne e gli uomini che hanno a cuore le sorti stesse ...

Potente tempesta di sabbia porta morte e distruzione nel nord dell'India : decine di Vittime : Gli stati dell'Uttar Pradesh e del Rajasthan sono stati i più colpiti, con 46 e 31 morti rispettivamente. La maggior parte delle vittime sono decedute dopo la caduta di alberi o muri che hanno ceduto per i forti venti

Esclusiva |Il diario della gita finita in tragedia. Il superstite : «Catena di errori della guida» Le Vittime sono 7 |Foto|Video : Il sopravvissuto alla strage sulle Alpi svizzere racconta la tremenda esperienza: «Venti a 100 kmh, ci siamo fermati nel posto sbagliato, su una parete rocciosa. La guida non aveva il navigatore»