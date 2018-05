VIDEO Giro d’Italia 2018 | gli highlights della quarta tappa Catania-Caltagirone Vince

Giro d'Italia 2018 : percorso settima tappa Pizzo-Praia a Mare e diretta tv VIDEO : La 101ª edizione del Giro d’Italia [Video] sara' di scena in Calabria per la 7ª tappa nella giornata di venerdì 11 maggio 2018. Si trattera' di una frazione quasi completamente pianeggiante, che percorrera' la costa tirrenica della regione, partendo da Pizzo e arrivando in quel di Praia a Mare. Il percorso di 159 Km non presentera' alcuna salita e non ci saranno GPM per l’assegnazione dei punti per la Maglia Azzurra. In compenso, ci sara' ...

Giro d'Italia : un primo bilancio - le prossime tappe VIDEO : Si è conclusa la prima parte del Giro d'Italia 2018, corsa in territorio di Israele. Provando a fare un primo bilancio, dobbiamo innanzitutto applaudire il nostro bravissimo Elia Viviani, capace di vincere due tappe su tre, dominando le volate grazie a un evidente stato di ottima forma ma anche a tanta bravura conta anche nella efficacissima esperienza della pista, molto utile per acquisire una perfette padronanza della bicicletta e per imparare

Giro 2018 - quarta tappa Catania-Caltagirone : chi può vincere? VIDEO : Il Giro 2018 torna in Italia dopo le prime tre tappe che si sono corse in Israele. La caravana rosa riparte da Catania, dove è previsto lo start della quarta tappa, per arrivare a CaltaGirone dopo 198 chilometri. In maglia rosa c'è l'australiano Rohan Dennis, con appena un secondo di vantaggio su Dumoulin, il grande favorito dai pronostici per la vittoria finale. Riuscira' a mantenere la maglia del primato anche dopo questa frazione?

Giro d'Italia 2018 - sesta tappa Caltanissetta-Etna : percorso e diretta tv VIDEO : Nella giornata di giovedì 10 maggio 2018 si disputera' la 6ª tappa del 101° Giro d'Italia. La corsa di Ciclismo sara' di scena per il terzo ed ultimo giorno in Sicilia e prima di lasciare l'isola, bisognera' affrontare una frazione con arrivo in quota. I corridori partiranno da Caltanissetta e giungeranno in vetta all'Etna. La prima scossa alla classifica della Maglia Rosa potrebbe esserci al termine di questa tappa impegnativa

Giro d'Italia - gli obiettivi e le ambizioni di Fabio Aru VIDEO : Mancano ormai pochissimi giorni alla partenza del Giro d'Italia, edizione 2018, obiettivo primario della stagione del Campione Italiano in carica, Fabio Aru. I progetti di Aru Il "Cavaliere dei Quattro Mori", che aveva dovuto saltare il Giro l'anno scorso a causa di un infortunio, quest'anno ha puntato tutte le sue carte proprio sulla corsa rosa, impostando la propria preparazione stagionale in modo tale da giungere all'appuntamento