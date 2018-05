VD | camion si rovescia su A1

Incidente in A10 - si rovescia un camion Traffico in tilt - riaperta una corsia| : - L’autocisterna è stata rimossa dalla carreggiata. In corso le operazioni di messa in sicurezza. Code in smaltimento, ma ancora molti disagi fino a Genova

Incidenti : Vicenza - sulla A4 un camion si rovescia - due feriti : Vicenza, 22 mar. (AdnKronos) – Dalle 10 circa, i vigili del fuoco stanno operando lungo l’autostrada A4 a Grisignano del Zocco nei pressi della rampa d’immissione in direzione Milano per un autoarticolato rovesciato sulla carreggiata: due i feriti. Il primo soccorso ai due occupanti della cabina del mezzo pesante è stato dato da due vigili del fuoco del comando di Trieste, che per motivi di servizio si stavano recando a ...