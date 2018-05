Variazione di bilancio | 19 milioni da investire in sicurezza e lavori pubblici Zuin

Campidoglio : Variazione in bilancio di oltre 15 MLN : Roma – Roma Metropolitane avrà circa 8,8 milioni di euro per attività urgenti legate alla realizzazione d alcune opere destinatarie di finanziamenti ministeriali. Tra cui la manutenzione delle linee A e B della metropolitana. Quasi 5 milioni stanziati per effettuare la gara per il servizio di rimozione dei veicoli in divieto di sosta. Queste le voci principali della Variazione al bilancio di previsione 2018-2020, per un valore complessivo ...