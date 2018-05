Valeria Golino | «Mio padre e quel dolore che ti cambia»

vanityfair

: Qualcuno sa spiegarmi perché in ogni foto sembra che a Valeria Golino faccia schifo il mondo? - Robwishes : Qualcuno sa spiegarmi perché in ogni foto sembra che a Valeria Golino faccia schifo il mondo? - santhoiorio : Questa sera ore 21.30 come sempre al Margherita di #Cuorgnè! Vi aspettiamo! - QCanavese : DUE CITTA' AL CINEMA - Valeria Golino e Alba Rohrwacher in «Figlia Mia» - GUARDA IL TRAILER -

(Di martedì 8 maggio 2018) Un estratto del servizio di copertina del numero 19 di Vanity Fair, in edicola fino al 16 maggio Euforia, sinossi, ogni riferimento è puramente casuale: «Ci sono due fratelli. Uno abita in una metropoli. È ricco, benestante, affermato e irrisolto. L’altro, un professore di scienze naturali, vive in provincia e dopo essersi separato dalla moglie divide la grande casa di famiglia con sua madre. Da eremita volontario ha scelto di espiare tracolli e solitudini a distanza di sicurezza da tutto e da tutti, ma quando si ammala e deve raggiungere la città del primo per curarsi, invece di essere messo a conoscenza dai familiari della verità sulla sua condizione,li decidono di rivelargliene solo una parte». Tra Antico Testamento e autoironia: «Se me lo raccontassero così, con tanto di riferimento biblico, mi verrebbe da pensare a un brutto plot».ha trovato la fede per non ...