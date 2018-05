Uto Ughi in concerto a Lucca con Energia in musica per l' Italia

"SiAmo Afrin" - mobilitazione per aiutare i profughi siriani che hanno combatt Uto l'Isis : Larga adesione alla campagna di aiuti umanitari. Il fumettista Zero Calcare ha disegnato il logo ufficiale

Rapina da 3 euro ai profughi - Reporter torinese deten Uto ingiustamente da giorni in Serbia : Il 41enne Mauro Donato accusato dalle autorità serbe del furto di pochi euro a tre profughi , scagionato dalle vittime ma ancora in carcere da venerdì scorso. Del caso si sta interessando la Farnesina.Continua a leggere

Afrin. Jacopo - italiano tra gli sfollati “Racconto la resistenza dei curdi - 200mila profughi e nessun aiUto internazionale” : Tra i 250mila curdi che sono fuggiti da Afrin verso il sud della Siria, c’è anche un torinese. Si chiama Jacopo Bindi, è dottore di ricerca in fisica all’Università di Torino, ha un passato da militante del centro sociale Askatasuna e due arresti sulle spalle per la protesta No Tav. Prima di arrivare in Siria non aveva mai pubblicato nulla sui media e usava i social per parlare con i suoi amici e compagni, ma quando lo scorso ottobre è arrivato ...