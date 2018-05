Usa | “gli spioni di Weinstein ingaggiati da Trump per far fallire l’intesa sul nucleare

ilfattoquotidiano

: Indignazione e rabbia in Francia per le parole di Donald Trump sulla tragedia del Bataclan: 'Se gli spettatori foss… - RaiNews : Indignazione e rabbia in Francia per le parole di Donald Trump sulla tragedia del Bataclan: 'Se gli spettatori foss… - limesonline : Inizio con una banalità: Gli Usa non sono un paese europeo. ------- Molti non capiscono quanto siamo diversi dall'… - limesonline : L'Ue sconta oggi un minore interesse da parte americano a federare l'Europa. Dagli anni Novanta in poi gli Usa s'in… -

(Di martedì 8 maggio 2018) Un’agenzia di intelligence privata israeliana è stata incaricata di scavare nella vita di due consiglieri dell’ex presidente americano Barack Obama dell’epoca dell’accordocon l’Iran – per screditarli, creare un clima di sospetto su quele rendere più facile l’uscita degli Stati Uniti dal trattato, come annunciato da Donald. Di nuovo nella bufera c’è Black Cube, la stessa azienda assunta dal produttore cinematografico Harveyper diffamare le attrici che intendevano testimoniare contro di lui. I giornali israeliani riprendono con ampiezza la nuova spy story che coinvolge ex agenti del Mossad, la Casa Bianca, ex funzionari dell’amministrazione Obama. La Black Cube – che ha sedi a Tel Aviv, Londra e Parigi e offre ai suoi clienti i servizi di “agenti altamente esperti e addestrati nelle unità militari di élite israeliane” – è stata ...