USA | dall' Iran-gate alla Nra | la nuova vita di Oliver North

“Ma Stefania Pezzopane lo sa?”. Simone Coccia Colaiuta denunciato dall’ex : l’acc USA che smaschera l’inquinino del Grande Fratello : Mentre Simone Coccia Colaiuta si diverte all’interno della casa del Grande Fratello, fuori succede di tutto. Il fidanzato della deputata del Partito democratico Stefania Pezzopane ha iniziato la sua avventura nel reality show e, a dispetto di tutto quello che si era detto, si sta dimostrando uno dei personaggi più equilibrati. I problemi, almeno per il momento, stanno arrivando da fuori e in particolar modo dall’ex moglie. ...

Nucleare Iran - Nyt : Trump annuncerà il ritiro degli USA dall'accordo : Donald Trump annuncerà entro oggi il ritiro degli Stati Uniti dall'accordo sul programma Nucleare dell' Iran . Lo afferma il New York Times, citando fonti diplomatiche europee che spiegano come gli ...

USA - sud della Florida minacciato dalla febbre gialla : Dopo l’emergenza del virus Zika nel 2016, quest’anno il sud della Florida e’ minacciato dalla febbre gialla. Negli Stati Uniti non c’e’ un’epidemia della malattia da oltre cento anni, ma i funzionari sanitari locali sono preoccupati per un grande focolaio che si e’ sviluppato in Brasile e nell’America centrale e meridionale, che potrebbe portare il virus attraverso i viaggiatori nella parte ...

Iran - Rohani : « USA fuori dall'accordo sul nucleare? Se ne pentiranno» : Gli Stati Uniti d'America dovranno fare i conti con uno «storico pentimento» se se ritireranno dall'accordo sul nucleare in Iran firmato nel 2015 tra Teheran e l'Occidente. Si è espresso in questi ...

Hawaii - terremoto di magnitudo 6.9 ca USA to dall’eruzione del vulcano : Una scossa di terremoto del 6.9, la più forte mai registrata dal 1975 ad oggi, ha scosso oggi Big Island, nelle Hawaii , dove da giorni si susseguono sismi di ingente entità collegati all’eruzione del vulcano Kilauea. Migliaia di persone erano state evacuate, e al momento non si hanno notizie di vittime. Il servizio geologico Usa ha segnalato che s...

Iran - Antonio Guterres : “Sarà guerra se Trump si toglie dall’accordo nucleare”/ Le accuse del presidente USA : Iran , Guterres : “Usa non lasci accordo, pericolo guerra ”. Dall'Onu appello a Trump : la decisione del presidente americano entro il 12 maggio. Le accuse di Netanyahu sono fondate?(Pubblicato il Thu, 03 May 2018 11:03:00 GMT)

Iran - Onu : "USA non escano dall'accordo" : 9.30 Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres ha lanciato un appello al presidente americano Trump, chiedendogli di non uscire dall'accordo sul nucleare Iraniano del 2015, che ha definito una "importante vittoria della diplomazia". Parlando alla Bbc, Guterres ha avvertito che se l'accordo non sarà preservato ci sarà un reale rischio di guerra."Non dovremmo cancellarlo,a meno che non abbiamo una valida alternativa, ha detto, aggiungendo ...