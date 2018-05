Urne sotto gli ombrelloni?

F1 - previsioni meteo GP Australia 2018 : gara sotto la pioggia? Rischio acqua a Melbo Urne : Il meteo potrebbe condizionare il GP di Australia , prima prova del Mondiale di Formula Uno. La gara , in programma domenica 25 marzo alle ore 07.10 italiane (le 17.10 locali), potrebbe infatti disputarsi sotto l’ acqua . C’è infatti la possibilità che la pioggia faccia capolino su Melbourne e che colpisca il tracciato di Albert Park anche se per l’orario dell’evento c’è una ridotta probabilità (nell’ordine del ...

L'Abruzzo sotto la neve - preoccupazione per gelate nottUrne : L'Aquila - Tutto l'Abruzzo si è risvegliato questa mattina sotto la neve e con temperature vicine, o inferiori allo zero. Dalla notte scorsa nevica anche su Pescara e sulla costa abruzzese dal confine con le Marche e fino a Vasto. Qualche problema al traffico soprattutto nelle zone collinari, nonostante la scarsa presenza di mezzi in strada. Chiuse le scuole nei quattro capoluoghi di regione e in molti comuni. In azione gli operai ...