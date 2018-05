Urne a luglio? 9 | 5 milioni al mare

huffingtonpost

(Di martedì 8 maggio 2018) C'è un numero pesante che fotografa il rischio di un'astensione record in caso di un ritorno al voto il 22: 9,5. Secondo una stima di Federalberghi per Huffpost tanti sono gli italiani che prenderanno automobili, treni, bus e aerei per andare in vacanza tra due mesi.o montagna che sia, Italia o estero, poco cambia: improbabile che mandino tutto all'aria per recarsi ai seggi. L'ombrellone o la casa in altura sono prenotati. Disdire costa e non poco.La stima dell'associazione di categoria che rappresenta le imprese alberghiere in Italia comprende nei 9,5sia i maggiorenni che i minorenni. È proprio questa sfumatura che rende ancora più precaria la partecipazione degli italiani al voto durante l'estate: difficile, se non impossibile, infatti, che chi ha dei figli minorenni li abbandoni in vacanza per ritornare nel proprio Comune di ...