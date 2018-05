Uomini e Donne Nilufar e Sara | nuove anticipazioni sulla scelta | la villa e un like

Uomini e Donne/ Nuova batosta per Gemma Galgani : una ritorno mette in crisi la dama? (Trono Over) : Uomini e Donne, anticipazioni trono Over. Nuovo colpo basso per Gemma Galgani: tra Marco e Giorgio Manetti, arriva un ex in studio? Ennio pronto a tornare...(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 07:05:00 GMT)

“Diletta è il passato”. Ricordate Leonardo Greco di Uomini e Donne? La sua scelta - anni fa - emozionò tutti. Una storia d’amore lunga e travagliata che ha tenuto i fan col fiato sospeso. Ma ora è davvero finita : chi è la sua nuova fidanzata : Leonardo Greco è uno dei tanti volti lanciati da Uomini e Donne. Sono passati anni da quando sedeva sul trono, ma si è continuato a parlare di lui e della sua ‘scelta’ Diletta Pagliano perché la loro storia è andata avanti a lungo tra alti e bassi. Quando è finita definitivamente? Difficile stabilirlo con esattezza nel loro caso, ma possiamo dire poco più di un anno fa. Leonardo e Diletta si sono amati alla follia, poi ...

Giordano Mazzocchi/ Video - lite con Gianni Sperti e Nilufar Addati a Uomini e Donne : il web furioso con Maria : Giordano Mazzocchi a Uomini e Donne: il corteggiatore criticato per aver indossato una maglietta con logo ben in vista. Ingenuità o tentativo di sponsorizzare un marchio?(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 19:39:00 GMT)

Uomini e Donne Puntata di Oggi 08 maggio 2018 : Mariano sotto torchio! Giunge segnalazione! : In questo video Uomini e Donne vedrete ciò che accadrà nella prossima Puntata. Giordano e Luigi si alleano contro Lorenzo! Nicolò deluso da Nilufar. Giunge una segnalazione su Mariano Catanzaro! Uomini e Donne: Gianni Sperti nota che Sara quando si rivolge a Luigi, è più serena, mentre con Lorenzo discute sempre! A Uomini e Donne Classico, gli animi sono in fermento. Giordano rientra in studio e Luigi gli dice ...

Uomini e Donne - Angelo Pisano : "Anna mi piaceva realmente. Io violento? La violenza vera - io l'ho subita" : Angelo Pisano è uno dei protagonisti di quest'edizione del Trono Over di Uomini e Donne, il programma in onda ogni pomeriggio su Canale 5. Ad esser maggiormente precisi, è da un bel po' di tempo che Angelo non rientra nelle dinamiche principali delle recenti registrazioni del programma di Maria De Filippi ma il 39enne casertano è stato uno dei protagonisti della prima parte di quest'edizione di Uomini e Donne grazie alla sua ...

“Rieccola!”. Ludovica Valli è tornata. L’ex tronista di Uomini e Donne era scomparsa dalla circolazione : nessuna ospitata tv e zero gossip. A distanza di anni ecco come la ritroviamo : Ludovica Valli è un ex tronista del trono classico di Uomini e Donne, nota al pubblico televisivo per aver intrapreso una storia con l’ex corteggiatore Fabio Ferrara, finita dopo pochi mesi dalla loro partecipazione al reality show ”Temptation Island”. Il format, condotto da Maria De Filippi e con Tina Cipollari come opinionista, ha visto la web influencer nel ruolo di tronista, ovvero colei che viene corteggiata da una ...

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 07/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con l’ingresso in studio di Sara, Mariano e Nilufar. C’è un po’ di confusione però, infatti quando Maria chiama Mariano vediamo uscire Nilufar. Per Sara e Nilufar entrano Luigi, Lorenzo, Giordano e Nicolò. Maria lancia un rvm che ripercorre ciò che è successo nella scorsa puntata: Sara aveva baciato Lorenzo e Luigi indispettito aveva rifiutato di fare l’esterna. Nel dopo ...

Uomini e Donne | Trono Classico | 7 maggio 2018 : Uomini e Donne, Trono Classico: ecco la diretta del 7 maggio 2018 su Gossipblog.it15.59. Tina rientra e fa un riassunto dell'accaduto. Giordano vuole chiamare il negozio. Nilufar seccata per essersi sentita urlare "Stai zitta!" da Giordano. Il tizio del negoziante dice "L'hai comprata, perché?" ma nessuno sembra crederci. Giordano continua a ribadire la casualità della cosa ma Nilufar è dubbiosa: "A me pare 'na str*nzata". Fine puntata. 15.52. ...

LA MAGLIETTA DELLA SEGNALAZIONE - DI CHE MARCA È?/ Uomini e Donne - perché Giordano è finito nei “guai” : Uomini e Donne, la MAGLIETTA DELLA SEGNALAZIONE: di che MARCA è? Giordano è finito nei “guai”: ecco perché. Maria De Filippi e il “product placement”, vi spieghiamo cos'è(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 16:29:00 GMT)

Uomini e Donne gossip : Maria contro Giordano e difende Nilufar : Uomini e Donne gossip: Maria De Filippi contro Giordano, le parole per Nilufar Maria De Filippi a Uomini e Donne difende Nilufar Addati dopo una frase poco carina di Giordano Mazzocchi. Quest’ultimo ha chiesto con durezza alla tronista di stare zitta. Ma lei non ha di certo apprezzato il tono del corteggiatore, tanto che ha […] L'articolo Uomini e Donne gossip: Maria contro Giordano e difende Nilufar proviene da gossip e Tv.

Uomini e Donne news - Lorenzo provato : “Sara non ce la faccio più” : Uomini e Donne news: Lorenzo Riccardo stanco del comportamento di Sara Affi Fella A Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi non sa più come giustificarsi di fronte alle accuse di Sara Affi Fella. La tronista non riesce a fidarsi del corteggiatore. Da una parte vede la stabilità di Luigi Mastroianni e dall’altra il carattere altalenante del […] L'articolo Uomini e Donne news, Lorenzo provato: “Sara non ce la faccio più” proviene ...

Uomini e Donne : la scelta di NILUFAR verrà registrata martedì 8 maggio?? : Battute finali per il trono classico di NILUFAR Addati: l’italo-iraniana infatti, stando alle informazioni emerse finora sul web, potrebbe fare la sua scelta nella puntata di Uomini e Donne che verrà registrata martedì 8 maggio 2018. Le ultime registrazioni non sono state affatto facili per l’ex corteggiatrice di Mattia Marciano: del tutto indecisa tra Nicolò Ferrari e Giordano Mazzocchi, NILUFAR ha più volte precisato di non sapere ...