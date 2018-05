Uomini e Donne | Eleonora Rocchini si è rifatta il seno? Polemica sui social

Riassunto della puntata del Trono Classico di Uomini e Donne del 08/05 : La puntata di oggi di Uomini e Donne si apre con Nilifar. Nell’esterna Nicolò porta Nilufar al concerto di Giovanotti. Dopo lo spettacolo lui gli chiede “a che punto stai” e lei risponde “rifletto” e ammette di essere molto confusa; fra le braccia di Nicolò Nilufar gli chiede se ha dubbi e il corteggiatore le risponde che ha paura di prendere una fregatura. Sono molto affettuosi l’uno con l’altra e tra ...

ROSA PERROTTA E PIETRO TARTAGLIONE / L'ex tronista bacchetta Lorenzo Riccardi a Uomini e Donne : ROSA PERROTTA e PIETRO TARTAGLIONE, dopo Uomini e Donne arrivano le nozze. I due tornano nello studio dove si sono conosciuti come ospiti della puntata di oggi, martedì 8 maggio.(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 15:45:00 GMT)

Uomini e Donne anticipazioni : GIULIA DE LELLIS ospite nella prossima registrazione? : Nelle varie pagine web dedicate a Uomini e Donne continuano ad apparire delle possibili anticipazioni sulle puntate riguardanti le scelte di Sara Affi Fella, Nilufar Addati e Mariano Catanzaro; da una parte sembra infatti che le due ragazze siano ormai prossime ad indicare il nome del loro “ipotetico” fidanzato, dall’altra il ragazzo non è apparentemente riuscito ad “infatuarsi” seriamente di una delle sue ...

Valentina Pivati/ Uomini e Donne : la corteggiatrice ha ricevuto una segnalazione su Mariano : Valentina Pivati a Uomini e Donne: la corteggiatrice di Mariano Catanzaro è delusa dal comportamento del tronista che fa le serate nei locali. Si accende la discussione in studio. (Pubblicato il Tue, 08 May 2018 11:25:00 GMT)

Francesca Cipriani pensa al trono di Uomini e Donne : l'inaspettata confessione : Reduce dell'ultima edizione dell'Isola dei Famosi, Francesca Cipriani mira al trono di Uomini e Donne. L'attraente ex naufraga lo ha recentemente rivelato a 'Leggo'. Sulla fonte appena citata sono riportate tutte le ultime dichiarazioni della Cipriani in merito alla sua avventura vissuta sull'isola e riguardo anche ai suoi progetti futuri: tra questi vi è la partecipazione nel people show di Maria De Filippi. La Cipriani sul trono: i requisiti ...