Uno spot per i 60 anni de Il Gattopardo a Ragusa

Addio a Paolo Ferrari attore puro e divo per Uno spot : Morto a 89 anni, nel teatro come nel cinema fu disinvolto e elegante. Voce di Trintignant nel 'Sorpasso', diventò testimonial di successo Paolo Ferrari era nato nel 1929 come Paolo Vitta, a Bruxelles, ...

Risultati e classifica Serie A - 36^ giornata : il Napoli non ci crede più - solo un pareggio contro il Torino - Lazio-Atalanta è Uno spot per il calcio [FOTO] : 1/46 Alfredo Falcone/LaPresse ALFREDO ...

Casting per un nuovo film - un video - Uno spot - Miss Italia Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di partecipare a Casting e provini per tante interessanti opportunita', nell'ambito del mondo del cinema e dello spettacolo. Miss Italia Sono state fissate alcune nuove date per le selezioni per Miss Italia. Eccole: 1' maggio a Modena, presso la Fiera Campionaria,, venerdì 4 maggio a Spresiano Treviso, alla discoteca Odissea, venerdì 11 maggio a Camposampiero Padova, alla Festa della Fragola, ma ...

Casting per un nuovo film - un video - Uno spot - Miss Italia : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di partecipare a Casting e provini per tante interessanti opportunità, nell'ambito del mondo del cinema e dello spettacolo. Miss Italia Sono state fissate alcune nuove date per le selezioni per Miss Italia. Eccole: 1' maggio a Modena, presso la Fiera Campionaria,, venerdì 4 maggio a Spresiano (Treviso), alla discoteca Odissea, venerdì 11 maggio a Camposampiero (Padova), alla Festa della Fragola, ma ...

Spotify Premium - i giocatori di PS ricevono Uno sconto permanente : Spotify è perfettamente integrato in PlayStation 4: i giocatori possono riprodurre in streaming qualsiasi brano, album o playlist, incluse playlist accuratamente selezionate dedicate al gaming, in ...

PlayStation Plus : per gli utenti Uno sconto esclusivo per l'abbonamento mensile di Spotify : Con un comunicato ufficiale Sony ha presentato l'iniziativa "Power Up Your Music con PlayStation Plus", che permette agli utenti del servizio di godere di uno sconto per uno speciale abbonamento Spotify Premium. Da oggi e fino al 10 ottobre 2018 gli abbonati al PlayStation Plus potranno sottoscrivere questo speciale abbonamento premium alla piattaforma con uno sconto del 10%.Per beneficiare della promozione sarà necessario sottoscrivere ...

Spotify : sarà Uno speaker per auto il primo dispositivo prodotto dal colosso della musica in streaming? : Queste ultime settimane per Spotify, il colosso svedese della musica in streaming, sono state uno dei periodi più importanti nella storia della società. Dopo mesi di preparazione, infatti, la società ha fatto il suo debutto in borsa con una quotazione che ha registrato un’accoglienza positiva e che lascia ben sperare per il futuro. La società domina già il mercato dello streaming di musica online, attraverso il suo servizio che raggiunge ...

Xbox One X : Microsoft festeggia con Uno spot il superamento dei 100 titoli 4K : Finalmente ci siamo: la barriera dei 100 giochi ottimizzati per Xbox One X con 4k nativo ed eventuali 60fps è stata sfondata raggiungendo un traguardo importante. Microsoft ha deciso di festeggiare pubblicando un nuovo spot sul proprio canale Youtube dove viene chiaramente evidenziata la potenza della console capace di portare un’esperienza grafica unica e coinvolgente: “Provate l’esperienza del gaming in 4K giocando agli oltre ...

Earth Hour : il WWF lancia Uno spot d’autore - un video firmato Gabriele Muccino : Alla vigilia di Earth Hour 2018 che partirà domani alle 20:30 il WWF lancia uno spot d’autore, prodotto e realizzato da EDI Effetti Digitali Italiani per la regia di Gabriele Muccino, sugli effetti dei cambiamenti climatici con al centro il difficile percorso verso la sopravvivenza di mamma orsa con i cuccioli. L’orso polare, a rischio di estinzione ed in pericolo a causa del cambiamento climatico, nel video, arricchito dal doppiaggio di Stefano ...

Uno spot di Honor 7C sarebbe scappato via a tre giorni dal lancio : eccolo (video) : Mancano meno di tre giorni alla presentazione di Honor 7C, ma grazie alle indiscrezioni potremmo già conoscerlo bene: ecco uno spot "scappato" all'azienda L'articolo Uno spot di Honor 7C sarebbe scappato via a tre giorni dal lancio: eccolo (video) è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Giornata donne : Uno spot in favore della parità politica : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Microsoft pubblica Uno spot sulle capacità attuali della tecnologia e dell’AI : Microsoft è un’azienda informatica che negli ultimi anni sta mostrando un interesse incredibile nei confronti della ricerca e dell’Intelligenza Artificiale (AI). Sul canale Youtube ufficiale di Microsoft, è stato pubblicato di recente uno spot pubblicitario sulle reali capacità della tecnologia e dell’AI nella nostra vita quotidiana. Nel filmato, un attore spiega come noi siamo la voce e la tecnologia rappresenti il nostro ...

LUIGI DI MAIO - TRIONFO M5S ELEZIONI 2018/ Beppe Grillo : “non siamo Uno spot - ora non ci sfottono più” : LUIGI Di MAIO, ELEZIONI Politiche 2018: TRIONFO del candidato premier M5S, "inizia la Terza Repubblica". Beppe Grillo, “grazie a tutti, non siamo uno spot”. Risultati e ultime notizie(Pubblicato il Mon, 05 Mar 2018 18:35:00 GMT)