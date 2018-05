Unghie estate 2018 | io scelgo il pastello

vanityfair

(Di martedì 8 maggio 2018) Questo articolo è tratto dal supplemento Beauty di Vanity Fair n. 18 in edicola da giovedì 3 maggio La regina Elisabetta II, 92 anni, indossa da 30 la stessa sfumatura di rosa: Ballet Slippers di Essie, una nuance delicata, tra i best seller del marchio. E sebbene non si possa vedere spesso la mano nuda della sovrana (per via dei guanti) è dunque unil suo favorito, anche per il più disinvolto abbinamento con i toni sgargianti degli abiti che indossa, per dare modo ai sudditi di individuarla sempre. LEGGI ANCHELa manicure nude di Elisabetta II e Kate Middleton LEGGI ANCHEMeghan Markle sfoggia già la manicure reale Non è facile portare un total look. Sinceramente, se non sei una testa coronata, rischia di essere troppo sdolcinato. Gli smalti offrono l’espediente per esprimere il proprio lato giocoso e anche per mostrare di conoscere la moda, senza subirla. «Il bello ...