UNA VITA | anticipazioni e trame puntate dal 14 al 19 maggio 2018

UNA VITA - trame maggio : Ursula uccide una donna per ordine di Cayetana - ecco chi Video : Ben ritrovati con un nuovo spazio dedicato a Una Vita [Video], la popolare soap opera di Canale 5 che dal lunedì al sabato tiene compagnia a circa due milioni e mezzo di spettatori. Negli episodi trasmessi la scorsa settimana, grazie ad una lettera di Sara, Mauro ha scoperto che Cayetana non è pazza. Inoltre, il poliziotto ha assistito alla dichiarazione d'amore di Fernando che ha chiesto a Teresa di sposarlo. Cosa accadra' negli appuntamenti ...

Picchiarono UNA disabile perché era stata servita prima di loro al bar : indagati per lesioni e minacce : Sono indagati con le accuse di lesioni, minacce e danneggiamento Antonio Casamonica, 26 anni, e suo cugino Alfredo Di Silvio per aver aggredito e picchiato una giovane ragazza disabile e un uomo romeno di 39 anni in un bar di via Salvatore Barzilai, nel quartiere romano della Romanina. Il fascicolo è affidato alla Dda dell’aggiunto Michele Prestipi...

Il Segreto anticipazioni : Julieta invita Saul a rifarsi UNA VITA senza di lei : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla settima serie de Il Segreto, la soap opera di Aurora Guerra, che si è di recente occupata delle indagini di Candela Mendizabal sulla scomparsa di Carmelito. Le ultime novità svelano che Julieta Uriarte spezzerà il cuore di Saul Ortega per colpa di Francisca Montenegro. anticipazioni Il Segreto: Saul viene liberato Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda a luglio su ...

C'è un villaggio in Cina in cui le donne si tagliano i capelli solo UNA volta nella vita : Si tratta di una minoranza etnica chiamata 'Yao' e caratterizzata da una convinzione particolare, ovvero che i capelli femminili siano uno fra i beni più preziosi al mondo. Le chiome delle donne Yao ...

UNA VITA anticipazioni : TERESA cerca di fare l’amore con FERNANDO ma… : La disastrosa Vita coniugale di TERESA Sierra (Alejandra Meco) e FERNANDO Mondragon (Ander Azurmendi) caratterizzerà le prossime settimane di Una Vita: convinto che Mauro San Emeterio (Gonzalo Trujillo) sia morto dopo essere stato investito da un treno, la maestra deciderà di sposare l’azionista del Patronato De La Serna ma, fin dal principio, capirà che non riuscirà mai ad amarlo. Questo, come facilmente prevedibile, genererà una serie di ...

UNA VITA - anticipazioni puntate spagnole : Celia apprenderà il segreto della madre : Durante le puntate trasmesse di Una Vita abbiamo più volte assistito ai tradimenti di Felipe. Quest’ultimo, però, pur tradendo la moglie non ha intenzione di perderla e lotterà fino all’ultimo per averla accanto. Consuelo, come sappiamo, durante la triste storia matrimoniale della figlia con l’avvocato, tornerà ad Acacias per convincere il genero a lasciare libera la sua sposa. Rimprovererà il traditore per avere avuto una ...

Di Maio : "Mio passo di lato? Non era UNA novità" : Perché aspettare due mesi prima di fare questo passo di lato? 'Diciamo che voi lo sapete adesso, mettiamola così'. Risponde così Luigi Di Maio, leader del M5S, ai cronisti che lo attendevano fuori ...

Anticipazioni UNA VITA : Mauro vuole uccidere Cayetana - lo scontro : Anticipazione Una Vita: lo scontro tra Cayetana e Mauro, lui prova ad ucciderla Le prossime puntate di Una Vita regalano attimi di grande suspense a tutti i fan della telenovela spagnola di Aurora Guerra. Come già sappiamo tutti, Cayetana ha sempre finto di essere malata e ora la verità sta venendo a galla pian piano. […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Mauro vuole uccidere Cayetana, lo scontro proviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni UNA VITA : ARTURO VALVERDE sfida a duello LIBERTO SELER : Le prossime puntate di Una vita non saranno solo incentrate sui malvagi piani di Cayetana Sotelo Ruz (Sara Miquel) ma, come vedremo, anche su personaggi come LIBERTO SELER (Jorge Pobes). Il nipote di Donna Susana (Amparo Fernandez) sarà infatti protagonista di un duello all’ultimo sangue contro ARTURO VALVERDE (Manuel Rigueiro)!!! I fan della telenovela spagnola si chiederanno quale sia il motivo per cui Don ARTURO verrà spinto a questa ...

UNA VITA : le trame dal 7 al 12 maggio 2018 – Anticipazioni : Su Canale5 dalla penna dell’autrice de Il Segreto, va in onda una nuova telenovela, Una Vita, trasmessa in Spagna sul canale TVE La1, con il titolo Acacias 38. Gli appuntamenti previsti per questa settimana sono da lunedì a sabato dalle 14:10 alle 14:45. Una Vita | Le trame della settimana dal 7 al 12 maggio 2018 Teresa e Fernando, durante un rinfresco alla Deliciosa, annunciano il […] L'articolo Una Vita: le trame dal 7 al 12 ...

UNA VITA spoiler luglio : Celia scopre che la madre sta morendo Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le anticipazioni sulla seconda serie di Una Vita, la soap opera di Aurora Guerra, che si è recentemente occupata della minaccia di morte di Mauro a Cayetana [Video]. Le ultime noVita' svelano che Celia Alvarez Hermoso rimarra' di sasso dopo aver ascoltato il segreto della madre. Anticipazioni Una Vita: Felipe scopre il segreto di Consuelo Le anticipazioni delle nuove puntate [Video] di Una Vita, che saranno ...

Rino Saponaro : sindaco per tre mesi - comunista per UNA VITA - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : di Lucia Portolano per IL7 Magazine Sulla parete laterale del suo studio è appeso solo un piccolo quadretto, è incorniciato un foglio bianco con il timbro del Comune che indica la sua elezione a ...

UNA VITA trame al 12-5 : una lettera d'addio per Felipe - Mauro spara alla Sotelo? Video : Tanti nuovi colpi di scena accadranno nelle nuove puntate di Una Vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, che si è di recente occupata del piano crudele di Ursula [Video]nelle puntate spagnole. Le trame settimanali da lunedì 7 a sabato 12 maggio svelano che Mauro perdera' il controllo, mentre per Felipe ci sara' un'amara sorpresa. Una Vita spoiler dal 7 maggio: Mauro spara a Cayetana? Le trame dei nuovi episodi [Video]di Una Vita, in onda ...